Impeachment-Prozess gegen Trump Senat verzichtet doch auf Zeugenanhörung

Der US-Senat hat sich nun doch gegen eine Zeugenvernehmung im Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Trump entschieden. Somit können Ankläger und Verteidigung nun ihre Plädoyers vortragen, auf die dann die Abstimmung folgt.

Im Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump werden nun doch keine Zeugen befragt. Demokraten und Republikaner einigten sich, eine schriftliche Erklärung einer republikanischen Abgeordneten formell als Beweisdokument aufzunehmen. Die demokratischen Ankläger verzichteten in der Folge auf eine Vorladung der Abgeordneten Jaime Herrera Beutler, die Vorwürfe gegen Trump erhoben hatte. Zuvor hatte neben einer Mehrheit der demokratischen Senatoren auch eine Handvoll Republikaner für eine Zeugenanhörung gestimmt.

Trump-Verteidigung droht mit Vorladung Pelosis

Die Abgeordnete Beutler hatte in der Nacht zum Samstag über ein Telefonat zwischen Trump und dem republikanischen Minderheitsführer in der Kongresskammer, Kevin McCarthy, während der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar berichtet und damit den Ex-Präsidenten erneut belastet. McCarthy hatte der Schilderung zufolge Trump in dem Gespräch mit Nachdruck aufgefordert, einzuschreiten und seine Anhänger sofort zur Umkehr aufzurufen. Trump habe dies verweigert und gesagt: "Kevin, ich denke, diese Leute sind aufgebrachter über die Wahl als du."

Trumps Verteidiger Michael van der Veen sagte im Senat, falls Zeugen vorgeladen würden, würde er "mehr als 100 Aussagen" brauchen, "nicht nur eine". Er forderte, das Verfahren ohne Zeugen zu Ende zu bringen. "Jetzt ist die Zeit, das zu Ende zu bringen." Van der Veen drohte, sonst auch die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sowie Vizepräsidentin Kamala Harris vorladen zu wollen.

Seine Forderung nach einer Aussage der Demokratinnen zielte offenbar vor allem darauf ab, die Ankläger davon abzubringen, die Tür für die Anhörung weiterer Zeugen zu öffnen.

Verurteilung weiter unwahrscheinlich

Gestern hatte die Trump-Verteidigung alle Vorwürfe der Gegenseite zurückgewiesen und von "monströsen Lügen" gesprochen. Zudem bezeichneten die Anwälte das Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten erneut als "antiamerikanisch", verfassungswidrig und politisch motiviert.

Am 6. Januar hatten Anhänger des abgewählten Präsidenten Trump gewaltsam das Kapitol in der Hauptstadt Washington D.C. gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um den Wahlsieg von Trumps Nachfolger Joe Biden offiziell zu bestätigen. Bei den Krawallen kamen fünf Menschen ums Leben.

McConnell steht offenbar zu Trump

Laut Anklage hatte Trump seine Anhänger unmittelbar zuvor aufgewiegelt. Er sagte unter anderem: "Wenn Ihr nicht wie der Teufel kämpft, werdet Ihr kein Land mehr haben." Die Demokraten werfen ihm daher "Anstiftung zum Aufruhr" vor und leiteten im Repräsentantenhaus das Amtsenthebungsverfahren ein. Sie wollen damit auch erreichen, dass der Ex-Präsident für künftige politische Ämter auf Bundesebene gesperrt wird.

Geführt und entschieden wird das Impeachment-Verfahren im Senat. Es sieht weiterhin nach einem Freispruch für Trump aus. Laut US-Medienberichten will sich auch der einflussreiche Republikaner und Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell, nicht gegen Trump stellen. Das habe er seinen Parteikollegen heute mitgeteilt. Für eine Verurteilung müssten sich den 50 Demokraten im Senat 17 Republikaner anschließen.