Tropensturm "Ida" Stromausfall in New Orleans

Genau 16 Jahre nach dem verheerenden Wirbelsturm "Katrina" droht der Region um New Orleans wieder eine Katastrophe: Hurrikan "Ida" traf mit zerstörerischer Wucht auf Land. Die Stromversorgung in der Metropole brach zusammen.

Infolge des gefährlich starken Hurrikans "Ida" ist der Strom im gesamten Stadtgebiet von New Orleans ausgefallen. Das erklärte die städtische Einsatzzentrale über Twitter unter Berufung auf dem Stromversorger. "Der einzige Strom in der Stadt kommt von Generatoren", hieß es. In New Orleans leben knapp 400 000 Menschen. In der küstennahen Region waren nach Angaben des Versorgers wegen Sturmschäden bereits 600 000 Haushalte ohne Strom. Im ganzen Bundesstaat Louisiana waren es der Webseite Poweroutage.us zufolge schon fast 750 000 Haushalte.

Das Zentrum des Hurrikans "Ida" war am Sonntagmittag bei Port Fourchon südwestlich von New Orleans als extrem gefährlicher Sturm der Stärke vier von fünf auf die Küste getroffen - mit Windgeschwindigkeiten von 241 Stundenkilometern. Über dem warmen Golf von Mexiko hatte "Ida" massiv an Kraft gewonnen, mittlerweile aber an Wucht verloren.

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) stufte "Ida" mittlerweile auf die Stufe 2 zurück. Der Wirbelsturm bringe nunmehr maximal anhaltende Windgeschwindigkeiten von 175 Kilometern pro Stunde und noch heftigere Böen mit sich, teilte das NHC in Miami mit. Der starke Hurrikan bewegte sich über Land nur sehr langsam fort, weswegen die Orte in seinem Pfad längere Zeit extremen Winden ausgesetzt waren.

Ausmaß der Zerstörung noch nicht absehbar

Fotos und Videos zeigten in den küstennahen Gebieten Häuser, die unter Wasser standen, Straßen die zu Flüssen wurden, abgedeckte Häuser und zahlreiche entwurzelte Bäume. Besonders betroffen waren niedrig liegende Gebiete südwestlich der Stadt New Orleans, für die es zuvor zumeist Evakuierungsanordnungen gegeben hatte. Auch aus der weiter nördlich gelegenen Kleinstadt Houma mit rund 30 000 Einwohnern, die direkt im Pfad des Sturms lag, kamen erste Berichte über schwere Schäden. Auch in New Orleans waren Überschwemmungen und Schäden an Gebäuden zu sehen.

Gouverneur John Bel Edwards warnte, das wahre Ausmaß der Zerstörung werde in dem Bundesstaat erst ab Montag ersichtlich werden, sobald der Sturm in nordöstlicher Richtung abgezogen sei und Rettungs- und Bergungseinsätze beginnen könnten. Mindestens eine Person kam bislang ums Leben.

Besonders brenzlig ist die Situation für viele Krankenhäuser in der Region. Wegen der extrem hohen Zahl an Corona-Patienten konnten sie nicht evakuiert werden. In seinem Krankenhaus in Baton Rouge sei kein einziges Bett mehr frei, erklärte Dr. Christoper Thomas auf "CNN": "Der Hurricane fühlt sich für uns fast normal an. Aber zusammen mit Corona ist es wirklich stressig. Und wir machen uns Sorgen um unsere Sauerstoff-Versorgung."

Der Präsident wandte sich auch direkt an die Bewohner der US-Golfküste. "An die Menschen der Golfküste, ich will, dass Sie wissen: Wir beten für den besten Ausgang, und bereiten uns auf das Schlimmste vor. Sobald der Sturm vorübergezogen sein wird, werden wir die ganze Macht dieses Landes für Rettung und Wiederaufbau einsetzen", so Biden. Man habe bereits 2,5 Millionen Mahlzeiten, 3 Millionen Liter Trinkwasser, 76 000 Planen und 64 Generatoren in der Region in Stellung gebracht. Außerdem seien Hunderte Helfer, 90 Krankenwagen sowie 8 Sanitätsflugzeuge und 7 Hubschrauber bereitgestellt worden, erklärte die Katastrophenschutzbehörde Fema. Auch das US-Militär bereitet sich auf einen Hilfseinsatz vor.

Nationalgarde im Einsatz

Louisianas Gouverneur John Bel Edwards hatte vor dem Eintreffen von "Ida" alle Menschen aufgefordert, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Er mobilisierte darüber hinaus die Nationalgarde und erklärte den Notstand, um auf zusätzliche Hilfe zurückgreifen zu können. Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus, an einigen Tankstellen konnten Anwohner und Urlauber kein Benzin mehr tanken.

Der Hurrikan ließ die Ölproduktion im Golf von Mexiko einbrechen. Energiekonzerne senkten ihren Ausstoß um 96 Prozent oder um 1,74 Millionen Barrel Öl, wie die zuständige Behörde BSEE am Sonntag mitteilte. Die Gasförderung wurde um 94 Prozent reduziert. Alle elf Bohrinseln im Golf von Mexiko wurden evakuiert. Zudem wurden 288 Plattformen geräumt, was mehr mehr als der Hälfte der Anlagen im Golf von Mexiko entspricht. In der gesamten Region deckten sich viele Menschen mit Vorräten und Trinkwasser ein oder füllten Sandsäcke. Auch Krankenhäuser, die ohnehin mit der vierten Corona-Welle bereits stark ausgelastet sind, bereiteten sich vor.

Erinnerungen an Hurrikan "Katrina"

Auf den Tag genau vor 16 Jahren war Hurrikan "Katrina" in der Gegend auf Land getroffen. Damals kamen schätzungsweise 1800 Menschen ums Leben.

"Ida" war am Freitag als Wirbelsturm der Stufe eins von fünf über den Westen Kubas hinweggezogen. Dort hatte der Hurrikan nach Berichten staatlicher Medien Stromausfälle verursacht, außerdem stürzten Bäume um. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, in der Hauptstadt Havanna wurde der öffentliche Nahverkehr eingestellt. "Ida" ist bereits der vierte Atlantik-Hurrikan der Saison.