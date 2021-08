USA Louisiana rüstet sich gegen Hurrikan "Ida"

Über Kuba zog "Ida" bereits hinweg, nun bewegt sich der Hurrikan mit Wucht auf die US-Küste zu. Besonders hoch ist die Gefahr für den Bundesstaat Louisiana und die Metropole New Orleans. Experten warnen vor katastrophaler Zerstörungen.

Die US-Küstenregionen am Golf von Mexiko rüsten sich gegen den potenziell gefährlichen Hurrikan "Ida". Louisianas Gouverneur, John Bel Edwards, forderte alle Menschen auf, sich an einen sicheren Ort zu begeben.

Er mobilisierte die Nationalgarde und erklärte den Notstand, um auf zusätzliche Hilfe zurückgreifen zu können. Für zahlreiche Städte und Gemeinden wurden Evakuierungen empfohlen oder angeordnet. Auf den Autobahnen, die aus den Städten führen, staute sich der Verkehr.

Aufruf aus New Orleans

In der gesamten Region deckten sich viele Menschen mit Vorräten und Trinkwasser sowie mit Benzin für Fahrzeuge und Generatoren ein oder füllten Sandsäcke. Auch Krankenhäuser, die ohnehin mit der vierten Corona-Welle bereits stark ausgelastet sind, bereiteten sich vor.

"Hurrikan 'Ida' stellt eine direkte Bedrohung für die Menschen in New Orleans dar", erklärte Bürgermeisterin LaToya Cantrell. Wegen des schnell herannahenden Sturms gebe es keine Zeit mehr, die Evakuierung der ganzen Stadt anzuordnen. Sie ordnete daher nur die Evakuierung besonders gefährdeter Gebiete an, die außerhalb der Hochwasserdämme liegen. Alle Bürger seien aufgerufen, sich schon vor der Ankunft des Sturms an einen geschützten Ort zu begeben.

209 Kilometer pro Stunde

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) hatte zuvor gewarnt, dass Louisiana und New Orleans mit massiven Regenfällen, einer gefährlichen Sturmflut und katastrophalen Windböen rechnen müssten. Hurrikan "Ida" soll den Prognosen zufolge am Sonntag in Louisiana als "extrem gefährlicher großer Hurrikan" auf Land treffen.

An Teilen der Küste Louisianas, westlich von New Orleans, sei mit einer "lebensgefährlichen" Sturmflut von bis zu 4,5 Metern Höhe zu rechnen, warnte das NHC. Für die Lagunen Lake Borgne und für Lake Pontchartrain sei mit gut zwei bis drei Metern zu rechnen.

Das NHC rechnete für das Wochenende mit einer raschen weiteren Zunahme der Stärke des Sturmsystems. Beim Eintreffen in Louisiana könnte es sich den Prognosen zufolge um einen Hurrikan der Stärke vier handeln. Ein solches Sturmsystem bringt Windgeschwindigkeiten von mehr als 209 Kilometern pro Stunde mit sich und löst in der Regel "katastrophale Zerstörung" aus. Dem NHC zufolge ist mit schweren Schäden, Überschwemmungen und langanhaltenden Stromausfällen zu rechnen.

Zahlreiche Hubschrauber verlegt

US-Präsident Joe Biden ließ sich von der Katastrophenschutzbehörde Fema über den Sturm informieren und forderte alle Bürger auf, sich in Sicherheit zu bringen. Fema habe bereits 500 Einsatzkräfte sowie Wasser- und Lebensmittelvorräte und Generatoren in die Region geschickt, erklärte er. Die Küstenwache brachte für Rettungseinsätze 18 Hubschrauber und zahlreiche Boote in die Region.

"Ida" war am Freitag als Wirbelsturm der Stufe eins von fünf über den Westen Kubas hinweggezogen. Dort hatte "Ida" nach Berichten staatlicher Medien Stromausfälle verursacht, außerdem stürzten Bäume um. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, in der Hauptstadt Havanna wurde der öffentliche Nahverkehr eingestellt. "Ida" ist bereits der vierte Atlantik-Hurrikan der Saison. Er gewann über dem warmen Wasser des Golfs von Mexiko weiter an Stärke und wurde zu einem Hurrikan der Stufe zwei von fünf hochgestuft.