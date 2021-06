US-Vizepräsidentin in Zentralamerika Harris will Migranten-Sorgen beschwichtigen

US-Vizepräsidentin Harris hat in Mexiko und Guatemala versucht, die Sorgen von fluchtwilligen Lateinamerikanern zu beschwichtigen. Zudem vereinbarte sie mit dem mexikanischen Präsidenten Obrador eine Zusammenarbeit bei der Einwanderungspolitik.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Sorgen von armen Bewohnern in Lateinamerika zu beschwichtigen versucht. Die USA hätten "die Fähigkeit, Menschen ein Gefühl der Hoffnung zu geben", sagte Harris.

Sie beendete eine Reise nach Guatemala und Mexiko, bei der sie versuchte, Menschen in der Region zu vermitteln, dass sie ein besseres Leben haben könnten, ohne an die Grenze zu den USA zu fliehen. Es war Harris' erste Auslandsreise als Vizepräsidentin.

Kein Stopp an der US-mexikanischen Grenze

Dabei verteidigte sie sich gegen Fragen, warum sie nicht an die Grenze der USA zu Mexiko reisen wolle. Es sei zwar "legitim", sich Sorgen über die Lage dort zu machen, doch könne diese nicht mit einem einfachen Besuch bewältigt werden, sagte Harris. "Es muss für uns Priorität haben, zu verstehen, warum Menschen weggehen", sagte sie. "Ich kann es nicht genug sagen. Die meisten Menschen wollen nicht von zu Hause weggehen."

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden bemüht sich darum, die Zahl der Migranten auf dem Weg in die USA einzudämmen. Illegale Grenzüberquerungen haben seit April 2020 zugenommen. Republikaner werfen Biden und Harris vor, das Problem zu meiden, weil beide seit ihrem Amtsantritt noch nicht die Grenze besucht haben.

Harris sagte, sie konzentriere sich auf "greifbare" Ergebnisse "im Gegensatz zu großen Gesten". Bei ihrem Aufenthalt in Guatemala am Montag hatte Harris eine direkte Botschaft an mögliche Migranten auf dem Weg in die USA gesendet: "Kommen Sie nicht". Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez bezeichnete die Aussagen als "enttäuschend."