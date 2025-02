Tod von Gene Hackmann Ermittler gehen von "verdächtigen" Umständen aus Stand: 27.02.2025 21:55 Uhr

US-Ermittler haben erste Details zu den Umständen des Todes des Schauspielers Gene Hackman und dessen Ehefrau bekanntgegeben. Offenbar waren beide schon länger tot als sie gefunden wurden. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht.

Nach dem Tod des US-Schauspielers und zweifachen Oscar-Preisträgers Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa läuft die Suche nach den Hintergründen. Inzwischen sind erste Details zu den Umständen ihres Todes bekannt geworden.

Ein Mann, der am Haus von Hackman in Santa Fe am Mittwoch Routinearbeiten verrichten wollte, bemerkte bei seiner Ankunft nach eigenen Angaben, dass die Vordertür offen stand, wie die Ermittler mitteilten. Nachdem er die Leichen von Hackman und dessen Frau Betsy Arakawa gefunden habe, habe der Mann dann die Polizei alarmiert. Er und ein weiterer Arbeiter hätten berichtet, dass sie das Ehepaar selten gesehen und zuletzt vor etwa zwei Wochen Kontakt zu ihm gehabt hätten.

Leichen lagen in verschiedenen Räumen

Nach Angaben der Ermittler schien Hackman im Flur des Hauses gestürzt zu sein. Er trug demnach ein T-Shirt und eine Jogginghose sowie Slipper. In der Nähe hätten sich eine Sonnenbrille und ein Gehstock befunden. Seine 63-jährigen Frau habe in einem Badezimmer neben einem Heizgerät gelegen. In der Nähe der Frau seien eine geöffnete Dose mit einem verschreibungspflichtigen Medikament und auf einer Ablage verstreute Tabletten gefunden worden.

Laut Polizei wurde nahe der Leiche von Arakawa ein toter Schäferhund in einem Badezimmerschrank entdeckt. Zwei gesunde Hunde seien auf dem Grundstück des Ehepaars gefunden worden - einer im Haus und einer draußen.

Keine offensichtliche Hinweise auf ein Verbrechen

Die Umstände seien "verdächtig genug", um eine ausführliche Durchsuchung und eine Untersuchung zu rechtfertigen, hieß es von dem zuständigen Sheriffbüro. Offensichtliche Hinweise auf ein Verbrechen gebe es zwar nicht, eine Botschaft der beiden sei auch nicht entdeckt worden, sagte Sheriff Adan Mendoza der Zeitung New York Times.

"Zu diesem Zeitpunkt in dem Prozess gibt es nichts derart Offensichtliches", so Mendoza. "Die Autopsie wird uns mehr mitteilen. Wir werden nicht raten, ob es ein Unfall war oder natürliche Ursachen hatte. Es war nicht typisch."

Gasversorger unterstützt Ermittlungen

In die Ermittlungen zu den Todesfällen ist auch ein Gasunternehmen eingebunden. Die New Mexico Gas Company arbeite mit dem Sheriffbüro von Santa Fe County zusammen, teilte Unternehmenssprecher Tim Korte der Nachrichtenagentur AP mit.

Die Kooperation werteten Beobachter als mögliches Indiz, dass die Behörden einem Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung als Ursache für den überraschenden Tod von Hackman und Arakawa nachgehen könnten. Auch Hackmans Tochter Elizabeth Jean sprach gegenüber der Nachrichtenwebsite TMZ von einer möglichen Kohlenmonoxidvergiftung.

Nach Auskunft der Feuerwehr wurde im Haus nichts gefunden, was auf einen Austritt von Kohlenmonoxid oder eine Vergiftung mit solchem hindeutete. Ein Ermittler schrieb aber, dass an Menschen nicht immer Spuren einer Kohlenmonoxidvergiftung zu erkennen seien, wenn sie einem Gasleck ausgesetzt gewesen seien.