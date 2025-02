eilmeldung Trauer um US-Schauspieler Gene Hackman gestorben Stand: 27.02.2025 10:25 Uhr

Der Hollywood-Schauspieler Gene Hackman ist tot. Er sei zusammen mit seiner Frau tot in seinem Haus in New Mexico gefunden worden, teilte das Sheriff-Büro von Santa Fe mit. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Hackman wurde 95 Jahre alt.

Der Hollywood-Schauspieler Gene Hackman ist gestorben. Der 95-Jährige sei am Mittwoch (Ortszeit) zusammen mit seiner Frau Betsy Arakawa tot in seinem Haus in New Mexico gefunden worden, teilte das Sheriff-Büro von Santa Fe mit. Es wird kein Fremdverschulden vermutet. Die Behörden gaben jedoch keine Einzelheiten zu den Todesumständen bekannt und erklärten, die Ermittlungen seien im Gange.

Sheriff-Sprecherin Denise Avila sagte, Polizisten seien zu dem Haus gerufen worden, um nach Hackman und seiner Frau zu sehen. Sie hätten das Ehepaar und deren Hund tot aufgefunden.

Führender Charakterdarsteller

Jahrzehnte lang zählte Hackman zu den führenden amerikanischen Charakterdarstellern und erhielt zahlreiche Auszeichnungen: Er spielte im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen mit und wurde zweimal mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet: 1972 für seinen Auftritt in "French Connection" und 1993 für "Erbarmungslos". Zudem ist er vierfacher Golden-Globe-Preisträger.

Zu seinen weiteren Filmen zählten unter anderem "Bonnie und Clyde" ebenso wie "Mississippi Burning" oder "Die Firma" und "The Royal Tenenbaums".