Mit welchen Erwartungen reist Merz nach Kanada?

Merz setzte bei seiner ersten Begegnung mit Trump im Weißen Haus Anfang des Monats darauf, mögliche Konfliktfelder zu umschiffen. Diesen Kurs will er wohl auch in Kananaskis fortsetzen.



Das erste Gespräch mit dem US-Präsidenten sei ja "harmonisch" verlaufen, heißt es in seiner Delegation. "Jetzt ist der nächste Test: Wie sieht es in einer Teamsituation aus und wie gut gelingt es den G7, diesen Teamgeist auch nach außen zu tragen?"



Für Merz geht es aber auch darum, sich unter den Europäern zu behaupten und eine echte europäische Führungsrolle einzunehmen. Auf seinen ersten Reisen - vor allem denen nach Kiew und Washington - hat er Selbstbewusstsein dafür getankt.



Nun folgt eine Serie wichtiger Gipfel. Nach dem G7-Treffen stehen für Merz noch diesen Monat der NATO-Gipfel in Den Haag und sein erster EU-Gipfel in Brüssel an.