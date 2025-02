Marc Fogel In Russland inhaftierter US-Amerikaner freigelassen Stand: 11.02.2025 20:53 Uhr

Der US-Amerikaner Marc Fogel war 2021 in Russland wegen angeblichen Drogenschmuggels festgenommen worden. Nun kam er nach Gesprächen eines US-Vertreters in Moskau frei. Das Weiße Haus sprach von einem "Austausch".

Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hat in Russland die Freilassung eines dort inhaftierten amerikanischen Staatsbürgers erwirkt. Witkoff verlasse den russischen Luftraum gemeinsam mit Marc Fogel, teilte das Weiße Haus mit. Fogel war 2021 an einem Moskauer Flughafen festgenommen und später wegen Drogenschmuggels verurteilt worden.

Ihm wurde vorgeworfen, mit Marihuana einreisen zu wollen. Fogel selbst, seine Angehörigen und Sympathisanten betonten jedoch, dass es ihm in der Heimat für medizinische Zwecke verschrieben worden war. Dennoch wurde er in Russland zu 14 Jahren Haft verurteilt.

Keine Angaben zu US- Gegenleistungen

US-Präsident Donald Trump, Witkoff und weitere Berater hätten mit Moskau einen "Austausch" ausgehandelt, der ein "Zeichen des guten Willens" seitens der Russen sei, erklärte das Weiße Haus nun. Man werte dies als "ein Zeichen dafür, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden". Weitere Details wurden nicht genannt.

Es bleibt damit unklar, wie die Vereinbarung genau aussah, mit wem Witkoff in Russland gesprochen hat und welche Gegenleistungen von den USA erbracht wurden.

Erste hochrangiger US-Besuch seit Jahren

Der New York Times zufolge ist Witkoffs Reise die erste eines hochrangigen US-Beamten nach Moskau seit November 2021 - also wenige Monate vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Der damalige CIA-Direktor Bill Burns war seinerzeit für Gespräche in Russland.

Fogel arbeitete als Geschichtslehrer im US-Staat Pennsylvania und lebte vor seiner Festnahme etliche Jahre in Russland.

Mehrere Gefangenenaustausche

Die vorige US-Regierung unter Joe Biden hatte bereits Austausche zwischen den USA und Russland ausgehandelt. Im August 2024 wurden beim größten Gefangenenaustausch seit dem Ende des Kalten Kriegs unter anderem der US-Journalist Evan Gershkovich und der frühere US-Soldat Paul Whelan freigelassen.

Im Gegenzug kam unter anderem der "Tiergarten-Mörder" Vadim Krasikow frei, der in Deutschland wegen des Mordes an einem tschetschenischstämmigen Georgier im Kleinen Tiergarten in Berlin verurteilt worden war.

2022 wurde die US-Basketballerin Brittney Griner - die ebenfalls wegen vermeintlicher Drogendelikte zu einer jahrelangen Haftstrafe verurteilt worden war - gegen den international gesuchten Waffenhändler Viktor But ausgetauscht. Westliche Beobachter werfen dem Kreml vor, westliche Bürger aus fadenscheinigen Gründen festzunehmen, um damit russische Agenten, Mörder oder andere Schwerverbrecher freizupressen.