Mehrere Verletzte in Toronto Flugzeug kommt auf dem Dach zum Liegen Stand: 17.02.2025 23:24 Uhr

Bei einem Unfall auf dem Flughafen im kanadischen Toronto sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen verletzt worden. Was genau geschehen ist, ist noch unklar - die verunglückte Maschine liegt verkehrt herum auf der Landebahn.

Auf dem Flughafen der kanadischen Metropole Toronto sind bei der Bruchlandung eines Flugzeugs Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen verletzt worden. Das Flugzeug kam nach der Landung auf dem Dach zum Liegen.

Nach Angaben des Flughafenbetreibers war der Flug der Delta Air Lines im US-amerikanischen Minneapolis gestartet. Die Airline bestätigte einen Zwischenfall. Auch die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, dass der Delta-Flug 4819 gegen 14.45 Uhr Ortszeit verunglückt sei. Alle Menschen an Bord seien evakuiert worden, hieß es.

Schnee, starker Wind und strenger Frost

Eine der betroffenen Personen sei schwer verletzt, meldete die kanadische Rundfunkanstalt CBC. Auf von CBC übertragenen Bildern waren Passagiere zu sehen, die sich schweren Gangs von dem rücklings auf dem Rollfeld liegenden Flugzeug entfernten und ihr Gesicht vor Windböen abschirmten.

Die kanadische Verkehrsministerin Anita Anand erklärte, an Bord der Maschine hätten sich 80 Passagiere befunden. Der Osten Kanadas, in dem Toronto liegt, war am Sonntag von einem schweren Schneesturm getroffen worden, am Montag herrschten starker Wind und strenger Frost.