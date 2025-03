Alle Passagiere evakuiert Flugzeug in Denver fängt nach Landung Feuer Stand: 14.03.2025 07:07 Uhr

Nach der Landung auf dem Denver International Airport hat ein Flugzeug Feuer gefangen. Die Besatzung hatte zuvor Probleme mit den Triebwerken gemeldet. Zwölf Passagiere kamen verletzt ins Krankenhaus.

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft American Airlines hat nach der Landung auf dem Denver International Airport im US-Bundesstaat Colorado Feuer gefangen. Zwölf Menschen wurden nach Angaben des Flughafens bei dem Vorfall leicht verletzt.

Wie die US-Bundesluftfahrtbehörde mitteilte, hatte die Besatzung zuvor Triebwerksvibrationen gemeldet. Der Flieger wurde vom Flughafen Colorado Springs nach Dallas Fort Worth umgeleitet und konnte sicher gegen 17:15 Uhr (Donnerstag, Ortszeit) landen. Dann habe ein Triebwerk der Boeing 737-800 Feuer gefangen. Die Passagiere mussten mithilfe von Rutschen aus dem Flugzeug evakuiert werden.

Zwölf Passagiere leicht verletzt

Die 172 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder wurden laut American Airlines zunächst zum Terminal gebracht. Zwölf von ihnen mussten ins Krankenhaus, alle davon mit leichten Verletzungen, wie der Flughafen in einem Beitrag auf X schrieb. Ein Sprecher des Flughafens teilte mit, dass die Feuerwehr den Brand bis zum Abend gelöscht habe. Die Bundesluftfahrtbehörde wird den Vorfall untersuchen.

Der Triebwerkbrand ist der jüngste in einer Reihe von Zwischenfällen, die Fragen zur Sicherheit der US-Luftfahrt aufwerfen, darunter der Zusammenstoß eines Regionalflugzeugs der American Airlines und eines Armeehubschraubers am 29. Januar in Washington, bei dem 67 Menschen ums Leben kamen. Gleichzeitig versucht die Regierung von US-Präsident Donald Trump, die Kosten für US-Luftfahrtbehörden zu senken.