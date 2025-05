Erhebt die US-Regierung ähnliche Vorwürfe gegen andere Universitäten?

Die US-Regierung geht nicht nur gegen Harvard vor - insgesamt sind 60 Universitäten und Hochschulen betroffen. Bereits mehreren Einrichtungen wurden Gelder gestrichen und weitere Kürzungen angedroht. Auch hier begründet die Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus im Zuge pro-palästinensischer Demonstrationen.



Im Visier stehen auch Programme zur Förderung benachteiligter Gruppen - sogenannter DEI-Programme (Diversity, Equity, and Inclusion - Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion). Sie sollen gezielt Personengruppen fördern, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder Hautfarbe Benachteiligungen oder Diskriminierung erleben. Die Universitäten und Hochschulen müssen weitreichende Auflagen erfüllen, etwa zu Zulassungsverfahren, Verhaltensregeln und Personalentscheidungen. Auch der Kampf gegen den Klimawandel wird von der Regierung kritisiert.



Die Universitäten gehen unterschiedlich mit den Drohungen um. So lenkte die Columbia-Universität in New York ein und reformierte unter anderem ihre Disziplinarverfahren gegen Studenten. Doch wie im Falle von Harvard gibt es auch Widerstand. Mehr als 100 Universitäten und Hochschulen prangerten etwa in einem öffentlichen Brief die Einflussnahme von Seiten der US-Regierung an.