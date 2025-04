Kein Käufer bei Versteigerung E.T. findet kein Zuhause Stand: 04.04.2025 11:09 Uhr

Niemand will E.T.: In New York wurde die Originalfigur aus Spielbergs Film "E.T. - der Außerirdische" zur Versteigerung angeboten. Aber sie fand keinen Käufer.

Bei einer Versteigerung in New York hat E.T. kein neues Zuhause gefunden. Die Originalfigur aus Steven Spielbergs Kultfilm "E.T. - der Außerirdische" wollte im Auktionshaus Sotheby's niemand kaufen.

Sotheby's hatte den Wert der knapp einen Meter großen Figur auf 600.000 bis 900.000 Dollar, umgerechnet also 545.000 bis 815.000 Euro geschätzt. Die Figur des freundlichen Außerirdischen war eine von drei Original-Modellen, die bei den Dreharbeiten für den 1982 veröffentlichten Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" genutzt wurden.

Rambaldi gewann für das Modell einen Oscar

Sie kommt aus der Kollektion des italienischen Spezialeffekte-Künstlers Carlo Rambaldi. Der dreimalige Oscar-Gewinner - darunter einen für E.T. - war 2012 im Alter von 86 Jahren gestorben.

"Rambaldis beliebtes E.T.-Modell ist ein außergewöhnliches Stück Filmgeschichte", sagte Sotheby's-Vizepräsidentin Cassandra Hatton. "Auch wenn es bei der heutigen Auktion keinen Käufer fand, bleibt seine Bedeutung ungebrochen."

Deutlich über seinem Schätzpreis ging dagegen bei der Auktion eine E.T.-Skizze von Rambaldi weg, für sie wurden 53.000 US-Dollar gezahlt.

Requisiten, Kostüme und Filmplakate bei Sotheby's

Das "E.T."-Modell ist Teil einer Sotheby's-Auktion, die Requisiten, Kostüme und Filmplakate von den 1930er Jahren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts umfasst.

Neben "E.T." werden demnach auch Skizzen und Designarbeiten aus dem Film versteigert sowie Originale aus David Lynchs "Dune" (1984).