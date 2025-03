Verdacht des Menschenhandels Florida ermittelt gegen Influencer Tate Stand: 05.03.2025 09:31 Uhr

Sie hetzen im Internet gegen Frauen, Homosexuelle und Transpersonen - und stehen unter Verdacht der Vergewaltigung und des Menschenhandels. In den USA wird nun gegen die Influencer-Brüder Tate ermittelt.

Die Justizbehörden im US-Bundesstaat Florida haben nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen die Influencer-Brüder Andrew und Tristian Tate angestoßen. Die beiden frauenfeindlichen Männer, die sich im Internet mit aggressiven und abwertenden Inhalten einen Namen gemacht haben, stehen unter Verdacht, Frauen ausgebeutet, gehandelt und vergewaltigt zu haben.

James Uthmeier, der Justizminister Floridas, teilte mit, er habe das Büro der Staatsanwaltschaft angewiesen, Durchsuchungsbefehle zu vollstrecken und Vorladungen im Rahmen einer nun laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen die Tate-Brüder zu erlassen. Die beiden haben sowohl die britische als auch die amerikanische Staatsbürgerschaft.

Gerade erst eingereist

Die zwei Brüder waren vergangene Woche in die USA eingereist. In Rumänien wird gegen sie wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und Menschenhandel ermittelt, sie durften das Land seit ihrer Festnahme im Dezember 2022 nicht verlassen. Die Staatsanwaltschaft in Rumänien wirft den beiden vor, Frauen in die Produktion kommerzieller Sex-Videos gedrängt zu haben. Die Ermittlungen führten zur Identifikation von mindestens 34 mutmaßlichen Opfern, darunter eine 15-Jährige. Die beiden Brüder weisen alle Vorwürfe zurück.

Uthmeier ließ offen, weswegen genau er strafrechtlich gegen die Brüder vorgeht. "Diese Jungs haben selbst öffentlich zugegeben, dass sie sich an etwas beteiligt haben, das sehr nach Anstiftung zu illegalen Aktivitäten, Menschenhandel und Ausbeutung von Frauen auf der ganzen Welt aussieht", sagte er. In Florida werde diese Art von Verhalten als abscheulich angesehen. Bereits kurz nach der Einreise hatte Uthmeier die Eröffnung von Vorermittlungen bekanntgegeben.

Medien spektulierten über Rolle der US-Regierung

Medien hatten nach ihrer Einreise spekuliert, die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump könne sich für die Tate-Brüder eingesetzt haben. Der rumänische Außenminister Emil Hurezeanu war nach eigenen Angaben am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang Februar vom Gesandten von US-Präsident Donald Trump, Richard Grenell, auf den Fall der Tate-Brüder angesprochen worden. Trump sagte am vergangenen Donnerstag jedoch, er wisse nichts darüber, wie die Ausreise der Brüder in die USA zustande gekommen sei.

Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei. In vielen Online-Netzwerken wurden seine Konten gesperrt. Bei der im Eigentum von Tech-Milliardär Elon Musk befindlichen Plattform X hat er jedoch weiterhin mehr als zehn Millionen Follower. Der 38-jährige Andrew Tate befand sich in Rumänien zeitweise unter Hausarrest, der jedoch Mitte Januar aufgehoben wurde.