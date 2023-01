Eilmeldung Waffen für die Ukraine USA liefern 31 "Abrams"-Kampfpanzer Stand: 25.01.2023 18:21 Uhr

Nun hat es auch die US-Regierung bestätigt: Die USA wollen der Ukraine 31 Kampfpanzer vom Typ M1 "Abrams" liefern. Das bestätigte US-Präsident Biden. Bis zur Auslieferung könnten aber noch Monate vergehen.

Nur Stunden nach der deutschen Zusage von "Leopard"-Panzern für Kiew hat die US-Regierung angekündigt, der Ukraine 31 Kampfpanzer vom Typ "M1 Abrams" zu liefern. Dies bestätigte US-Präsident Joe Biden. Die US-Lieferung entspreche von der Größe her einem ukrainischen Panzer-Bataillon, sagte Biden im Weißen Haus. Bis zu einer tatsächlichen Auslieferung der US-Kampfpanzer dürften aber nach Angaben einer US-Regierungsvertreterin "Monate" vergehen.

Die ukrainischen Streitkräfte sollen schon bald in der Nutzung und Wartung des US-Panzers geschult werden. Die US-Regierung bestelle die Panzer bei der Industrie, weswegen noch unklar sei, wann diese in der Ukraine ankommen würden, so ein ranghoher Mitarbeiter des Weißen Hauses.

Die Ankündigung der Lieferung am gleichen Tag wie jene aus Berlin demonstriere, dass "die Vereinigten Staaten und Europa weiter geschlossen zusammenarbeiten, um die Ukraine zu unterstützen", sagte eine Beamtin der US-Regierung.

"Signal der Einigkeit"

Washington wisse Deutschlands Zusage der "Leopard"-Panzer für Kiew sehr zu schätzen. "Es ist wirklich bemerkenswert, wenn man zurückblickt auf die außerordentlichen Veränderungen der deutschen Sicherheitspolitik in den vergangenen zwölf Monaten", sagte sie weiter. "Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn ist das ein beeindruckendes Signal der Einigkeit."

Zuvor hatte Biden mit Bundeskanzler Olaf Scholz, dem französischen Staatschef Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Rishi Sunak und der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni über den Ukraine-Krieg telefoniert.

Die Bundesregierung in Berlin hatte nach wochenlangem Hin und Her mitgeteilt, 14 deutsche "Leopard"-Kampfpanzer an die Ukraine liefern zu wollen. Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit "Leopard 2"-Panzern zusammenzustellen, hieß es in Berlin. Europäische Partner würden ihrerseits dafür Panzer zur Verfügung stellen.