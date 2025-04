Dominikanische Republik Zahl der Toten nach Unglück in Diskothek erneut gestiegen Stand: 10.04.2025 05:47 Uhr

Bei dem Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Hauptstadt der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Toten auf mindestens 184 gestiegen. Die Suche nach Überlebenden wurde mittlerweile eingestellt.

Zwei Tage nach dem Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik haben die Rettungskräfte ihre Suche nach möglichen Überlebenden eingestellt. "Alle sinnvollen Möglichkeiten mehr Überlebende zu finden" seien ausgeschöpft worden, erklärten die dominikanischen Behörden.

Nach offiziellen Angaben wurden bei dem Unglück in der Hauptstadt Santo Domingo mindestens 184 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen verletzt. Beamte erklärten, dass bereits 54 der Opfer identifiziert und 28 Leichen an ihre Familien übergeben werden konnten.

Merengue-Star Pérez unter den Opfern

Das Dach des beliebten Clubs "Jet Set" in Santo Domingo war am Dienstag während eines Konzerts von Merengue-Star Rubby Pérez plötzlich eingestürzt. Auch Pérez kam bei dem Unglück ums Leben, wie sein Manager bestätigte.

Unter den Todesopfern befanden sich zudem zwei frühere Profi-Baseballspieler der US-Major League. Die Nationalität vieler weiterer Todesopfer in dem auch bei deutschen Urlaubern beliebten Land ist immer noch unklar.

Wohl keine Deutsche unter den Opfern

Aus dem Auswärtigen Amt erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass nach bisherigen Informationen keine Deutschen von dem Unglück betroffen seien.

Der Außenminister der USA, Marco Rubio, sprach den Opfern sein Beileid aus. Nach Angaben Rubios befand sich mindestens ein US-Bürger unter den Todesopfern.

Wie viele Gäste sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Nachtclub aufgehalten hatten, war unklar. In Medienberichten war von 500 bis 1000 Gästen die Rede. Über 300 Rettungskräfte hatten stundenlang nach Überlebenden in den Trümmern gesucht.