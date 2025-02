CPAC-Konferenz in den USA Rechtspopulisten aller Länder vereinigt euch? Stand: 21.02.2025 07:53 Uhr

Auf einer mehrtägigen Konferenz in Washington kommen gerade Rechtspopulisten aus aller Welt zusammen. Auch Mitglieder der AfD und Werteunion sind vor Ort, um sich zu vernetzen.

Begonnen wurde mit der Pledge of Allegiance, dem US-Treueschwur auf die Nation und die Fahne, gefolgt natürlich von der Nationalhymne.

Im Saal: ältere Damen mit Paillettenjäckchen und Make-America-great-again-Baseballkappe, komplett gestylte jüngere Frauen auf High Heels, Männer in Cowboy-Outfit, aber auch ganz normal gekleidete Menschen in Jeans oder Anzug. Alle sehr einverstanden mit der Politik von US-Präsident Donald Trump. "Ich unterstütze ihn zu 100 Prozent. Ich würde an seiner Stelle genau dasselbe machen", erzählt Teilnehmerin Carina.

Teilnehmer tragen auf der Conservative Political Action Conference (CPAC) Kleidung mit Trump-Motiven.

Die Rentnerin Sahra Borchee ist ebenfalls begeistert, dass Trump wiedergewählt wurde und sie "einen ganz neuen Weg haben, um zur Normalität zurückzukehren. Also dass es Männer und Frauen gibt. Dass wir keine offenen Grenzen haben".

Applaus für Rede bei Sicherheitskonferenz

Gemeint ist damit, dass es nur Männer und Frauen gibt und kein weiteres Geschlecht. Die Grenzen und illegale Migration sind auch gleich das erste Thema von Vizepräsident JD Vance.

Aber bevor er loslegt, bekommt er noch einmal kräftigen Beifall für seine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und auf die geht er auch gleich zu Beginn noch einmal ein.

Vance warnt vor Bedrohung durch Migration

"Die größte Bedrohung in Europa - und bis vor 30 Tagen war es die größte Bedrohung in den USA - besteht darin, dass die führenden Politiker des Westens beschlossen haben, Millionen und Abermillionen von ungebetenen ausländischen Migranten in ihre Länder zu lassen", erklärt Vance. "Das ist die größte Bedrohung für Europa."

Und das könne nach vier Jahren Trump wieder drohen, so Vance weiter. Wenn man hier nicht aufpasse - also wohl die richtige Partei wähle. Wieder gibt es Standing Ovations. Wer hier ist, ist zu 100 Prozent Trump-Anhänger. Schon weil das Ticket für die Versammlung 195 Dollar kostet.

Unterstützung für Musks Arbeit

Und wer hier ist, hat keinerlei Zweifel, dass alles richtig ist, was die Trump-Administration gerade macht. Inklusive der Massenentlassungen durch Elon Musks Abteilung für Regierungseffizienz - DOGE genannt. Aaron Norman ist 35, Immobilienmakler und er fasst zusammen, was hier offenbar alle denken:

"Ich finde, er macht das fantastisch. Ich finde, DOGE ist großartig." Man habe sich seit Generationen die Frage gestellt, was die Regierung mit dem Geld mache, das sie drucken lässt. "Und jetzt gibt es eine kluge Gruppe von Leuten, die sich die Sachen anguckt, Belege prüft und Fragen stellt."

Auch deutsche Politiker unter den Teilnehmern

Aber hier sind die US-amerikanischen Trump-Anhänger nicht unter sich. Die CPAC ist das Treffen der Rechts-Konservativen und Rechts-Populisten aus vielen Ländern. Auf den Gängen und in einer Ausstellungshalle sind zwischen rechten Podcastern, Impfgegnern und Lebensschützern auch die European Patriots mit einem Stand vertreten.

Auch AfD-Mitglieder und Hans-Georg Maaßen von der Werteunion sind da. Der ehemalige Verfassungsschutz-Chef im einstweiligen Ruhestand ist hier, weil es notwendig sei, "dass die deutschen Konservativen sich stärker vernetzen mit internationalen Partnern und wir vernetzen uns mit den Republikanern. Wir haben viele Freunde hier in diesem Tagen gewonnen".

Streitpunkt Grönland

Wenn es um Trumps Territorialansprüche geht, könnte es aber auch schnell wieder vorbei sein mit der großen Freundschaft. Der Däne Tobias Reische von den European Patriots ist zwar ebenfalls höchst einverstanden mit der US-Politik der letzten 30 Tage. Aber auf das Ansinnen, Grönland doch zu einem Teil der USA zu machen, reagiert er etwas schmallippig:

"Das Grönland-Problem ist - als Einwohner von Dänemark - natürlich etwas kompliziert, weil Grönland meiner Meinung nach dänisch ist. Es ist seit 800 Jahren dänisch. Das ist dreimal so lange wie Amerika existiert hat." Und da ist es dann schon vorbei mit der weltweiten patriotischen Einigkeit.