Corona in den USA Mehr als eine Million neue Fälle an einem Tag Stand: 04.01.2022 11:44 Uhr

Solche Werte hat noch kein Land verzeichnet: 1,084 Millionen Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldet die Johns Hopkins-Universität für die USA. Binnen einer Woche hat sich die Zahl damit fast verdoppelt.

Die USA haben erstmals mehr als eine Million Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert und damit einen neuen weltweiten Höchstwert erreicht. Die Johns Hopkins-Universität (JHU) gab die Zahl der neuen Fälle mit 1,084 Millionen an.

Neben dem Schwellenwert ist vor allem der starke Anstieg auffällig: Vor einer Woche lag die Zahl der Neuinfektionen laut JHU bei 544.329 - sie hat sich also fast verdoppelt.

Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion blieb mit 1693 vergleichsweise stabil. Wegen der Feiertage sind die Daten allerdings mit Vorsicht zu bewerten. Es ist zu vermuten, dass viele Infektionen erst später gemeldet werden.

Fauci: Verlauf "fast senkrecht"

Bereits am Sonntag hatte der prominente Virologe Anthony Fauci gesagt, die Kurve der Neuinfektionen in den USA verlaufe derzeit "fast senkrecht". In den USA breitet sich aktuell ebenso wie in Europa die besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus in rasantem Tempo aus.

Nach Schätzungen der US-Gesundheitsbehörde CDC war die Omikron-Variante Ende Dezember bereits für mehr als 58 Prozent aller erfassten Infektionen im Land verantwortlich. Die Zahl der erfassten Krankenhauseinweisungen von Infizierten sank zuletzt in der Woche bis zum 25. Dezember, dürfte aber laut der CDC-Prognose in den kommenden Wochen wieder deutlich steigen.

Impfquote vergleichsweise niedrig

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang knapp 56,2 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 827.000 Menschen starben. Die Impfquote ist vergleichsweise niedrig: 62 Prozent der Bevölkerung gelten laut CDC als voll geimpft, 33,4 Prozent haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Die Johns Hopkins-Webseite wird regelmäßig aktualisiert und zeigt einen aktuelleren Stand als die offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder der CDC. In manchen Fällen werden die Zahlen - unter anderem die der Neuinfektionen binnen 24 Stunden, aber auch die der Toten - nachträglich korrigiert.