Regierung verhängt Ausnahmezustand Strom in weiten Teilen Chiles ausgefallen Stand: 26.02.2025 02:44 Uhr

Wegen eines großflächigen Stromausfalls in Chile hat die Regierung eine Ausgangssperre verhängt. Auch die Hauptstadt Santiago liegt weitestgehend im Dunklen. U-Bahn-Züge blieben stehen, Ampeln funktionieren nicht.

In weiten Teilen Chiles ist der Strom ausgefallen. Der großflächige Blackout sei durch den Ausfall einer Übertragungsleitung im Norden des Landes verursacht worden, sagte Innenministerin Carolina Tohá. Daraufhin seien weitere Leitungen abgeschaltet worden, was zu dem massiven Stromausfall geführt habe. Einen Cyberangriff schloss sie als Ursache aus.

Die Hauptstadt Santiago lag praktisch im Dunkeln. In der ganzen Stadt heulten die Sirenen von Einsatzfahrzeugen. Die U-Bahn, die Millionen von Fahrgästen befördert, fiel aus. Passagiere mussten aus den liegengebliebenen Zügen in Sicherheit gebracht werden. Das Verkehrsministerium warnte die Autofahrer im Großraum Santiago zur Vorsicht, da zahlreiche Ampeln ausfielen. "Es ist ein riesiges Problem, und wir versuchen, es so gut wie möglich zu lösen, aber wir können nicht zaubern", sagte Verkehrsminister Juan Carlos Muñoz im Radiosender Cooperativa.

In Teilen Santiagos ist es komplett dunkel - andernorts sind noch Gebäude hell erleuchtet.

"Unsere größte Sorge gilt der Sicherheit der Menschen", so Innenministerin Tohá. "Wir wollen, dass niemand den Stromausfall ausnutzt, um Verbrechen zu begehen." Zur Verstärkung der Polizei würden 3.000 Soldaten auf die Straßen geschickt, um für Sicherheit zu sorgen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre von 22.00 bis 06.00 Uhr (Ortszeit).

Produktion in Kupferminen unterbrochen

Der Stromausfall betraf Gebiete im Norden mit seiner Bergbau-Industrie bis hin zu den zentralen und südlichen Regionen, in denen der Großteil der Bevölkerung des Andenstaates lebt.

In großen Kupferminen im Norden des Landes wurde die Produktion unterbrochen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters fiel auch in der weltgrößten Kupfermine, Escondida, der Strom aus. Der staatliche Kupferkonzern Codelco teilte mit, alle seine Minen seien betroffen. Der Kupferbergbau in Chuquicamata, Andina, Salvador und El Teniente sei ohne Strom, die übrigen Minen würden mit Notstromaggregaten teilweise weiterbetrieben.