Sicherheitspanne US-Magazin veröffentlicht Chat zu US-Angriffsplänen Stand: 26.03.2025 15:40 Uhr

Hochrangige US-Beamte tauschten sich in einem Signal-Chat über Angriffspläne im Jemen aus. Jetzt hat das US-Magazin "The Atlantic" den Verlauf öffentlich gemacht. Dessen Chefredakteur war versehentlich zur Gruppe hinzugefügt worden.

In der Sicherheitsaffäre um eine Gruppe hochrangiger US-Beamter hat das US-Magazin The Atlantic jetzt die Verläufe des betreffenden Chats in voller Länge veröffentlicht. Die Screenshots enthalten zahlreiche Details wie genaue Zeiten für die Angriffe auf die Huthi-Miliz im Jemen und die dabei eingesetzten Flugzeuge.

Die Verläufe zeigen auch, dass Verteidigungsminister Pete Hegseth Startzeitpunkte für Angriffe auf Huthi-Mitglieder verschickte. Er hatte zuvor mehrfach bestritten, Kriegspläne übermittelt zu haben.

"Zeitpunkt, wenn die ersten Bomben fallen werden"

Laut The Atlantic schrieb Hegseth beispielsweise: "12:15 Uhr ET: F-18 (erste Angriffswelle)". Außerdem fügte er an: "13:45 Uhr: Erstes Startfenster für 'auslöserbasierten' F-18-Angriff beginnt (Zielterrorist befindet sich an seinem bekannten Standort, sollte also pünktlich sein - außerdem Start der Angriffsdrohnen (MQ-9)". Es folgten weitere Startzeiten und Details, beispielsweise mit dem Hinweis: "Das ist der Zeitpunkt wenn die ersten Bomben definitiv fallen werden."

Goldberg bekam Informationen zwei Stunden vor Angriffsstart

The Atlantic entschloss sich nach eigenen Angaben zu der Veröffentlichung, nachdem die Regierung von US-Präsident Donald Trump mehrfach bestritten hatte, dass in dem nicht gesicherten Chat geheime Informationen ausgetauscht worden seien. Der Chefredakteur des Magazins, Jeffrey Goldberg, war offenbar versehentlich vom Nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz zu der Gruppe im Messengerdienst Signal hinzugefügt worden.

Unter anderem Vizepräsident JD Vance, CIA-Chef John Ratcliffe, Hegseth und Waltz tauschten sich darin über die Angriffspläne gegen die Huthi-Miliz aus. Goldberg bekam die Informationen über den Chat nach eigenen Angaben etwa zwei Stunden vor dem Angriffsstart. Er machte die Sicherheitspanne öffentlich - bis heute allerdings nicht mit den Verläufen in ganzer Länge.

Vor der Veröffentlichung der Screenshots sei das Weiße Haus informiert worden, so Goldberg. Ihnen wäre es lieber, wenn es nicht veröffentlicht würde, sei die Antwort aus dem Weißen Haus gewesen.

Trump bezeichnete Vorfall aus "Ausrutscher"

Trump hatte den Vorfall zuvor als "Ausrutscher" abgetan. Es seien "keine Kriegspläne" diskutiert worden, erklärte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Trump sagte, es habe sich nicht um geheime Informationen gehandelt. Statt Kritik zu äußern, teilte er gegen den Journalisten Goldberg aus: Er sei ein "Sleazebag" - also ein ehrenloser Widerling, der sich Geschichten ausdenkt und dem Land schadet.

Dass die hochrangigen Beamten den Chefredakteur aus Versehen hinzufügten, "kann schon mal passieren", meinte der Präsident.