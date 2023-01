Nach Krawallen in Brasilia Lula entlässt 40 Soldaten Stand: 18.01.2023 07:37 Uhr

Die Ausschreitungen in Brasiliens Hauptstadt haben ein weiteres Nachspiel: Präsident Lula suspendierte 40 Mitglieder des brasilianischen Militärs, die seine Residenz bewacht hatten. Er vermutet ein Komplott der Streitkräfte.

Brasiliens Staatschef greift nach den Unruhen im Regierungsviertel Anfang Januar durch: Präsident Luiz Inacio Lula da Silva entband Dutzende Sicherheitskräfte von ihren Tätigkeiten, die in seiner Residenz stationiert waren. Entsprechende Erlasse wurden im Amtsblatt der Regierung veröffentlicht.

Betroffen sind vor allem 40 niederrangige Militärs wie einfache Soldaten, Gefreite und Unteroffiziere, die in der Verwaltung und im Sicherheitsdienst des "Palacio da Alvorada" in der Hauptstadt Brasilia gearbeitet hatten. Die Behörden in Brasilia hatten am Montag die Zahl der Militärpolizisten, die den Arbeitssitz des Präsidenten, den Kongress und des Oberste Gericht bewachen, von 248 auf 500 erhöht.

Lula verdächtig Teile des Militärs

Am 8. Januar hatten Anhänger des kurz zuvor von Lula abgelösten Staatschefs Jair Bolsonaro den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in Brasilia gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Der Linkspolitiker Lula warf seinem rechten Vorgänger vor, seine Anhänger aufgestachelt zu haben, was Bolsonaro bestreitet.

Lula äußerte früh den Verdacht, dass es Absprachen der Krawallmacher mit Mitgliedern der Streitkräfte und der Bundespolizei des Hauptstadtdistrikts gegeben haben müsse. Die Generalstaatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die mögliche Verantwortung von Politikern und Militärs zu untersuchen.

Mehr als 2000 Verdächtige wurden nach dem Angriff auf das Regierungsviertel festgenommen. Fast 1200 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Am Montag erhob die Staatsanwaltschaft gegen 39 Verdächtige Anklage. Ihnen wird die Bildung einer bewaffneten kriminellen Vereinigung, Beschädigung von öffentlichem Eigentum und ein versuchter Staatsstreich vorgeworfen.

Zweiter Verdächtiger festgenommen

Zeitgleich kommen die Ermittlungen im Fall eines gescheiterten Anschlags auf Präsident Lula voran: Ein zweiter Verdächtiger wurde festgenommen. Der 32-Jährige habe sich im Bundesstaat Mato Grosso der Polizei gestellt, hieß es in einer Polizeimitteilung. Ein dritter Verdächtiger sei noch auf der Flucht.

Ein erster Verdächtiger war kurz nach dem gescheiterten Sprengstoffattentat an Heiligabend in Brasília festgenommen worden. Der Mann, ein Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro, soll Sprengsätze an einem Tanklaster platziert und so versucht haben, vor dem Machtwechsel Chaos zu verbreiten. Er habe die "Einführung des Kommunismus in Brasilien" verhindern wollen, sagte der Beschuldigte den Ermittlern.