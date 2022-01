Unglück in Brasilien Felswand stürzt auf Touristenboote Stand: 09.01.2022 03:11 Uhr

Zahlreiche Touristen waren auf dem beliebten Furnas-See im Süden Brasilien unterwegs. Dann löste sich eine Felswand und kippte auf mehrere Ausflugsboote. Mindestens sechs Menschen starben.

Eine herabstürzende Felswand hat im Südosten Brasiliens Dutzende Touristen auf einem See unter sich begraben. Mindestens sechs Menschen starben, 20 werden noch vermisst, teilte die Feuerwehr im Bundesstaat Minas Gervais mit.

32 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, als tonnenschwere Gesteinsbrocken am beliebten Furnas-See auf mindestens zwei Boote mit Touristen stürzten. Auf dramatischen Aufnahmen, die in Online-Netzwerken geteilt wurden, war der Moment zu sehen, in dem sich die Felsmasse löste und auf die Boote fiel.

Suche vorerst unterbrochen

Weitere Videos zeigten, wie Menschen kurz vor dem Unglück andere vor herunterfallenden Steinen warnten und die Insassen der Boote aufforderten, sich von der Felswand zu entfernen.

Neun der Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Feuerwehr mitteilte, die mit einer Tauchereinheit vor Ort war. Die Suche sollte aus Sicherheitsgründen in der Nacht unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt werden.

Die Zahl der Vermissten wurde auf Grundlage "von Zeugenaussagen, Tourismusveranstaltern und Angehörigen" geschätzt, sagte Oberst Edgard Estevo da Silva von der Feuerwehr.

Regenfälle lösten offenbar Felssturz aus

Der Furnas-See, rund 300 Kilometer von Belo Horizonte entfernt, gilt wegen seines grün leuchtenden Wassers und seiner spektakulären Felswände als Touristenmagnet.

"Wir erleben in unserem Bundesstaat heute eine Tragödie, ausgelöst von den schweren Regenfällen, durch die sich eine Felswand am Furnas- See in Capitólio löste", schrieb der Gouverneur von Minas Gerais, Romeu Zema, auf Twitter. In dem Bundesstaat hatte es zuletzt wie im angrenzenden Bahia teilweise heftig geregnet.

Die brasilianische Marine, die sich auch an der Rettungsaktion beteiligte, kündigte an, eine Untersuchung einzuleiten, um die Ursachen für das Unglück zu ermitteln.