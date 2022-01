Feuer in Wohnhaus Mindestens 19 Tote bei Brand in New York Stand: 09.01.2022 21:51 Uhr

In New York sind bei einem Brand in einem Wohn-Hochhaus mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen - unter ihnen auch Kinder. Warum das Feuer im Stadtbezirk Bronx ausbrach, ist noch unklar.

Bei einem Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind nach ersten Angaben mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Bürgermeister der US-Metropole, Eric Adams, am Abend mit. Unter den Opfern seien auch neun Kinder. Viele weitere Menschen erlitten nach Angaben der örtlichen Feuerwehr Verletzungen - oft eine schwere Rauchvergiftung. Einige Opfer befänden sich in kritischem Zustand.

Brandursache unklar

Den Angaben zufolge brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in einem 19-stöckigen Hochhaus, den sogenannten Twin Apartments, im Stadtbezirk Bronx aus. Allerdings gehen die Ermittler zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Verbrechen aus.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, habe sich das Feuer in einer Maisonettewohnung, die das zweite und dritte Stockwerk umfasst habe, entzündet. Die Einsatzkräfte hätten die Tür zur Wohnung offen vorgefunden. Dies habe offenbar ermöglicht, dass sich das Feuer rasch ausgebreitet habe und der Rauch schnell nach oben gestiegen sei.

Schlimmster Brand der jüngeren Geschichte

Insgesamt war die Feuerwehr mit rund 200 Einsatzkräften vor Ort. New Yorks Feuerwehrchef Daniel Nigro erklärte, es handele sich um eines der schlimmsten Feuer in der jüngeren Geschichte der Stadt.