Vor Präsidenten-Stichwahl Wie der "Bolsonarismo" Brasilien verändert hat

Ich glaube, wenn Lula die Wahl nicht gewinnt, haben wir ein Problem. Weil eine Gruppe, die eine autoritäre Agenda verfolgt, Mehrheiten organisieren kann, um Änderungen am politischen System vorzunehmen - ganz ähnlich wie das in Venezuela passiert ist, oder in Ungarn, wo es Orban gelang, institutionelle Regeln zu verändern, um seine politische Macht auszubauen, besonders auch im Obersten Gericht.