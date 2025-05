Nach LKW-Unfall nahe Kanada Millionen Bienen in den USA entflogen Stand: 31.05.2025 17:02 Uhr

250 Millionen Bienen sind in den USA nicht dort umhergeschwirrt, wo sie sollten. Sie kamen nach einem Truck-Unfall im Nordwesten des Landes frei. Fachleute fordern bessere Transportpläne. Die Bienen sollten zum Bestäuben eingesetzt werden.

Im Nordwesten der USA sind nach einem Verkehrsunfall mit einem mit Bienenstöcken beladenen Truck Millionen Insekten am falschen Ort entflogen. "250 Millionen Bienen sind jetzt frei", teilte das Sheriff-Büro im Bezirk Whatcom im US-Bundesstaat Washington mit. Die Menschen sollten das Gebiet um den Unfallort meiden.

Offenbar habe der Fahrer eine enge Kurve nicht ausreichend nehmen können, wodurch der Anhänger in einen Graben rollte, zitiert die Nachrichtenagentur AP Amy Cloud, Sprecherin des Katastrophenschutzes des Countys. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, die Bienenkästen später vom Lastwagen abgeladen worden.

Imker hätten bei der Bergung der Bienenstöcke geholfen. Geplant sei, den Bienen zu ermöglichen, in den nächsten ein bis zwei Tagen zu ihren Stöcken zurückzukehren und ihre Bienenkönigin zu finden, so das Büro. Man wolle so viele Bienen wie möglich retten. Die Tiere sollten zum Bestäuben von Pflanzen eingesetzt werden.

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Bezug auf das Sherrif-Büro meldete, hatte der Laster mehr als 31 Kilogramm Bienenstöcke transportiert und sich nahe der kanadischen Grenze bei Lynden überschlagen.

Verbandschef fordert standardisierten Einsatzplan

Alan Woods, Präsident der Washington State Beekeepers Association, schlug in der Seattle Times vor, der Staat solle einen standardisierten Einsatz für Unfälle mit Bienenfahrzeugen einführen. In dem Artikel wurde auch ein Video des Sheriff-Büros verlinkt, das den Unfallort und zahlreiche umherfliegende Insekten zeigt.

Laut der Zeitung werden häufiger Millionen Bienen von einem Ort zum anderen transportiert, um genügend Ressourcen zum Bestäuben nutzen zu können. Bereits im Jahr 2015 sind 14 Millionen Bienen nördlich von Seattle aus einem Truck entkommen, wie auch andere Medien berichteten.

Honigbienen - obwohl nicht in den USA heimisch - sind für die Nahrungsmittelversorgung von Bedeutung und bestäuben zahlreiche Nutzpflanzen. Die Zahl der Insekten geht seit Jahren zurück. Experten machen neben Insektiziden und Parasiten den Klimawandel und ein mangelndes Nahrungsangebot verantwortlich.