Nach neun Monaten auf der ISS Gestrandete Astronauten zurück auf der Erde Stand: 19.03.2025 00:01 Uhr

Nur eine Woche sollten sie im All bleiben, dann wurden neun Monate daraus. Nun ist eine Raumkapsel mit den NASA-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams wieder auf der Erde gelandet.

Die monatelang auf der Internationalen Raumstation ISS gestrandeten NASA-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams sind wieder zurück auf der Erde. Sie verließen die ISS gestern gemeinsam mit zwei anderen Astronauten an Bord einer SpaceX-Kapsel.

Die Kapsel landete nur wenige Stunden später, am frühen Dienstagabend (Ortszeit) vor der Küste von Tallahassee im US-Bundesstaat Florida. Die beiden Astronauten Wilmore und Williams hatten eigentlich geplant, für den Test der Starliner-Kapsel von Boeing Anfang Juni des vergangenen Jahres nur rund eine Woche im All zu verbringen.

Verlängerung wegen technischer Probleme

Wegen technischer Probleme beschloss die US-Raumfahrtbehörde NASA, die Kapsel leer zur Erde zurückzuschicken. Ihre Mission verlängerte sich deshalb von acht Tagen auf neun Monate. Mit der Ankunft der Ersatzmannschaft am Sonntag konnten Wilmore und Williams endlich abreisen.

Die NASA zog angesichts der unsicheren Wettervorhersage in dieser Woche ihren Abflug etwas vor. Zusammen mit den beiden verließen NASA-Astronaut Nick Hague und der russische Kollege Alexander Gorbunow die ISS, die im vergangenen Herbst in ihrer eigenen SpaceX-Kapsel andockten.

Baldiges Wiedersehen mit der Familie geplant

Wilmore und Williams wiesen bei öffentlichen Äußerungen aus dem Orbit niemandem eine Schuld für ihren langen Aufenthalt im All zu. Es mache ihnen nichts aus, mehr Zeit als geplant in der ISS zu verbringen - für ihre Familien sei es allerdings nicht einfach. Der 62-jährige Wilmore verpasste den größten Teil des letzten Schuljahres seiner jüngeren Tochter; seine ältere Tochter studiert bereits.

Die 59 Jahre alte Williams konnte nur per Anruf aus dem All Kontakt mit ihrer Mutter aufnehmen. Ein Wiedersehen der Astronauten mit ihren Angehörigen soll nun bald stattfinden. Wilmore und Williams müssen aber zuvor noch von Ärzten untersucht werden und sich wieder an die Schwerkraft gewöhnen, bevor sie nach Hause dürfen.