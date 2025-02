Frühere Rückkehr von der ISS Hoffnung für festsitzende US-Astronauten Stand: 12.02.2025 07:13 Uhr

Eigentlich sollten die US-Astronauten Wilmore und Williams nur wenige Tage im All bleiben, daraus wurden wegen technischer Probleme mehrere Monate. Doch nun gibt es einen neuen Plan für ihre Rückkehr.

Seit neun Monaten sitzen zwei US-Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS fest. Nun könnte sich ihnen eine frühere Rückfluggelegenheit zur Erde bieten, als zuletzt angenommen. Wie die NASA mitteilte, will das Raumfahrtunternehmen SpaceX die Kapseln für die Rückkehrflüge austauschen und die Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams schon Mitte März statt Ende März oder April nach Hause bringen - "wenn die Mission dann bereit sein sollte".

Wilmore und Williams hatten eigentlich geplant, für den Test der "Starliner"-Kapsel von Boeing Anfang Juni des vergangenen Jahres nur rund eine Woche im All zu verbringen. Wegen technischer Probleme an der Kapsel konnten sie aber nicht mehr zurückkehren - und ihre Mission verlängerte sich von acht Tagen auf bereits mehr als acht Monate. "Die bemannte Raumfahrt ist voller unerwarteter Herausforderungen", sagte Steve Stich, Leiter des kommerziellen Raumfahrtprogramms der NASA, in einer Erklärung.

Ältere "Dragon"-Kapsel soll ins All fliegen

Wilmore und Williams sollten laut bisherigen Planungen frühestens Ende März in einer neuen Kapsel von SpaceX nach Hause zurückkehren. Da für die neue Kapsel allerdings noch weitere Vorbereitung zu erwarten war, entschied sich die NASA nun doch dafür, die nächste Besatzung mit einer älteren "Dragon"-Kapsel aufsteigen zu lassen. Deren Start ist nun für den 12. März vorgesehen. Wenige Tage nach Ankunft der neuen ISS-Crew sollen die beiden festsitzenden Astronauten mit zwei weiteren ihrer Astronautenkollegen zur Erde zurückkehren.

Williams und Wilmore sind erfahrene Astronauten, die bereits mehrfach im All und auf der ISS waren. Die beiden seien für alle Eventualitäten ausgebildet, hatte die NASA mehrfach betont.