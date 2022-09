US-Mondmission Start von "Artemis I" erneut abgesagt Stand: 03.09.2022 17:45 Uhr

Auch im zweiten Anlauf hat es nicht geklappt: Wenige Stunden vor dem geplanten Start hat die NASA den unbemannten Testflug der "Artemis I"-Mission erneut abgesagt. Zuvor war ein Treibstoffleck entdeckt worden.

Die US-Weltraumbehörde NASA hat auch den zweiten Startversuch ihrer unbemannten Mond-Mission abgebrochen. Die Start-Leiterin von "Artemis I", Charlie Blackwell-Thompson, habe den Versuch wenige Stunden vor dem geplanten Start abgesagt, wie ein Sprecher mitteilte.

Zuvor hatte ein Treibstoffleck die Vorbereitungen für den Jungfernflug verzögert. Wenige Stunden vor dem geplanten Abheben der Rakete wurde es an einem Rohr entdeckt, mit dem rund drei Millionen Liter Wasserstoff und flüssiger Sauerstoff in die Tanks gepumpt werden sollten, wie die NASA mitteilte. Mehrere Versuche, dieses Problem zu lösen, scheiterten.

Der Start war in einem zweistündigen Zeitfenster ab 20.17 Uhr deutscher Zeit geplant. Bevor ein neuer Termin festgelegt wird, müssen die Techniker nun zunächst alle Daten auswerten und das Problem beheben.

Bereits am Montag Start abgesagt

Bereits am Montag hatten technische Schwierigkeiten den geplanten Start der unbemannten Rakete ins All verhindert. Zu Wochenbeginn unterbrachen ein defekter Sensor in einem Triebwerk und auslaufender Treibstoff die Startvorbereitungen. Die NASA hatte aber mitgeteilt, alle Probleme seien inzwischen behoben.

Die "Orion"-Raumkapsel soll mit Hilfe der Schwerlastrakete "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus starten, dann den Mond umkreisen und rund 40 Tage später wieder im Pazifik landen. Der Testflug "Artemis I" dient auch dazu, in wenigen Jahren wieder Menschen mit der Mission "Artemis II" zum Erdtrabanten schicken zu können.