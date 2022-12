Rechtsstreit mit Johnny Depp Amber Heard verzichtet auf Berufung Stand: 19.12.2022 19:58 Uhr

Die US-Schauspielerin Amber Heard hat im Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp offenbar eine Einigung erzielt. Sie verzichtet auf einen Berufungsprozess gegen ein Jury-Urteil, das Anfang Juni gefällt worden war.

Die US-amerikanische Schauspielerin Amber Heard hat eigenen Angaben zufolge den Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp beigelegt. Sie habe diese "schwierige Entscheidung" nach reiflicher Überlegung getroffen, schrieb die 36-Jährige auf Instagram. Dies sei kein Schuldeingeständnis.

Vor mehreren Monate wurde Heard nach einem Jury-Urteil zu einer Zahlung von mehr als zehn Millionen Dollar an Depp verpflichtet. "Ich treffe diese Entscheidung, nachdem ich das Vertrauen in das amerikanische Rechtssystem verloren habe, in dem meine ungeschützte Aussage als Unterhaltung und als Futter für die sozialen Medien diente", so Heard weiter.

Wochenlanger Verleumdungsprozess

Nach dem sechswöchigen Prozess, in dem sich die früheren Eheleute häusliche Gewalt vorgeworfen hatten, stellte sich die Jury Anfang Juni größtenteils auf die Seite Depps - gab aber auch Heard in einigen Punkten Recht.

Die Schauspielerin wurde wegen Verleumdung zur Zahlung von mehr als zehn Millionen Dollar (rund 9,5 Millionen Euro) Schadenersatz an den Star der "Fluch der Karibik"-Filme verurteilt. Depp wurde lediglich zur Zahlung von zwei Millionen Dollar Schadenersatz an die aus Filmen wie "Aquaman" und "The Danish Girl" bekannte Schauspielerin verpflichtet.

Im Kern der von Depp eingereichten Zivilklage ging es um einen 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar, in dem sich Heard als Opfer häuslicher Gewalt beschrieben hatte. Sie nannte ihren Ex-Mann dabei zwar nicht namentlich; Depp argumentierte aber, der Vorwurf ziele eindeutig auf ihn ab und habe seiner Karriere schwer geschadet. Heard hatte mit einer Gegenklage reagiert.

Bericht über Einigung mit Ex-Mann Depp

Depp und Heard hatten sich beide gegen das Urteil gestemmt. Depp äußerte sich nach Heards Ankündigung nicht. Es ist unklar, ob der 59-Jährige weiter gegen das Urteil vorgeht.

Der US-Sender Fox berichtete, dass Heard sich mit Depp nun darauf geeinigt habe, ihm eine Million US-Dollar zu zahlen. Der Sender berief sich dabei auf eine nicht namentlich genannte Quelle, die mit der Einigung vertraut sei. Heard machte in ihrem Instagram-Post keine Angaben dazu, wie die Beilegung des Streits genau aussieht.