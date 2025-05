Ehemaliges Hochsicherheitsgefängnis Trump will Alcatraz wieder eröffnen Stand: 05.05.2025 03:36 Uhr

Das ehemalige Hochsicherheitsgefängnis auf der Insel Alcatraz galt als unentrinnbarer Ort. 62 Jahre nach der Schließung will US-Präsident Trump es wieder eröffnen - und erweitern lassen.

US-Präsident Donald Trump will das ehemalige Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz im US-Bundesstaat Kalifornien wieder in Betrieb nehmen und ausbauen lassen. Dies kündigte der Präsident auf seiner Webseite Truth Social an.

Amerika werde schon viel zu lange von "bösartigen, gewalttätigen Straftätern" geplagt, dem, wie Trump es nannte, "Abschaum der Gesellschaft, der nie etwas anderes als Elend und Leid verursachen wird". Und weiter: "Als wir noch eine ernsthafte Nation waren, haben wir nicht gezögert, die gefährlichsten Verbrecher einzusperren und sie weit weg von allen zu halten, denen sie schaden könnten. So sollte es auch sein."

Anlage soll ausgebaut werden

Trump will Alcatraz nicht nur wieder in Betrieb nehmen, das Gefängnis soll "erheblich vergrößert" und umgebaut werden und als "Symbol für Recht, Ordnung und Gerechtigkeit" dienen. Ein Sprecher des Bureau of Prisons, das in den USA für die Verwaltung der Bundesgefängnisse verantwortlich ist, teilte der Nachrichtenagentur AP mit, dass die Behörde "alle Anordnungen des Präsidenten befolgen wird".

Der Sprecher äußerte sich zunächst nicht dazu, ob eine Wiederinbetriebnahme überhaupt umsetzbar wäre. Die Schließung von Alcatraz im Jahr 1963 wurde mit der bröckelnden Infrastruktur und den hohen Kosten für die Versorgung der Inselanstalt begründet, da alles, vom Brennstoff bis zu den Lebensmitteln, per Schiff herangeschafft werden musste.

Gefängnis gilt als "unentrinnbar"

Das Gefängnis, das aufgrund der starken Meeresströmungen und des kalten Pazifikwassers, das es umgibt, als unentrinnbar galt, beherbergte einige der berüchtigtsten Verbrecher der Nation, darunter die Schwerverbrecher Al Capone und George "Machine Gun" Kelly.

In den 29 Jahren, in denen das Gefängnis in Betrieb war, versuchten nach Angaben des FBI insgesamt 36 Männer zu fliehen. Fast alle wurden gefasst oder überlebten den Fluchtversuch nicht. Die Insel Alcatraz in der Bucht von San Francisco wird heute als Touristenattraktion betrieben und steht unter der Kontrolle des National Park Service.