Amazonas "Wächter des Waldes" ermordet

Er war einer der prominentesten Waldschützer im Amazonas. Jetzt ist Paulo Paulino, Mitglied der Gruppe "Wächter des Waldes", von Holzfällern erschossen worden. Kritiker meinen: Der brasilianische Staat trägt eine Mitschuld.

Er wollte eigentlich nur in den Wald gehen, um Wasser zu holen. Paulo Paulino vom Stamm der Guajajara im Indigenenschutzgebiet Arariboia. Doch plötzlich wurden er und sein Begleiter von "mindestens fünf bewaffneten Männer" umzingelt, die sofort das Feuer eröffnet hätten, wie die Menschenrechtsorganisation "Survival International" berichtete.

Die Männer waren illegale Holzfäller, bestätigten inzwischen die Behörden. Paulo Paulino sei erschossen worden, sein Begleiter, ebenfalls Aktivist bei "Wächter des Waldes", konnte verletzt fliehen. Beide waren nur mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Auch einer der Holzfäller gilt als vermisst - ob er ebenfalls getötet wurde, blieb unklar.

Der "Wächter des Waldes" Paulo Paulino

Behörden bestätigen Attacke

Die brasilianische Bundespolizei bestätigte den Mord und erklärte, ein Team sei zur Untersuchung des Falls entsandt worden. Justizminister Sergio Moro sagte laut Medienberichten, es sei "wichtig, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen". Die Indianerbehörde Funai drückte ihr tiefstes Bedauern aus und bot technische Hilfe an.

Greenpeace verurteilte die Attacke scharf. Paulino und sein verletzter Begleiter seien "die jüngsten Opfer eines Staates, der sich weigert, die Bestimmungen der Verfassung einzuhalten", hieß es in einer Erklärung. Greenpeace prangerte die "Unfähigkeit des Staates" an, die indigenen Aktivisten sowie ihre Gebiete zu schützen.

Bolsonaro in der Kritik

Auch der katholische Indianermissionsrat machte die Politik von Präsident Jair Bolsonaro für die Zunahme der Gewalt in den indigenen Schutzgebieten verantwortlich. Die Ureinwohner könnten sich heute nicht mehr frei auf ihrem eigenen Land bewegen, erklärte der Rat. Durch Budgetkürzungen bei der Indianerbehörde gibt es fast keine Patrouillen mehr. Illegales Eindringen in die Schutzgebiete wird kaum geahndet. Nach Angaben des Missionsrates wurden von Januar bis September 160 Fälle von illegalem Eindringen in Schutzgebiete gezählt.

Sonia Guajajara, die Leiterin der Vereinigung der indigenen Völker Brasiliens, sagte: "Es ist an der Zeit, diesen institutionalisierten Völkermord zu stoppen! Hört auf, das Blutvergießen unseres Volkes zu erlauben!"

Amazonas-Synode im Vatikan: Umweltzerstörung und Priestermangel

06.10.2019





"Wächter des Waldes" wollen ihren Lebensraum retten

Das Indigenenschutzgebiet Arariboia liegt im Nordosten Brasiliens, wo die trockene Savanne in den Amazonas-Regenwald ünergeht. Es wurde 1990 ausgewiesen und umfasst circa 413.000 Hektar. Die Guajajara sind mit rund 20.000 Menschen einer der größten Stämme. Im Innern des Schutzgebietes leben auch noch unkontaktierte Völker.

Seit Jahrzehnten dringen immer wieder illegale Holzfäller in das Gebiet ein, zuletzt immer häufiger. Nach Angaben des Missionsrates wurden von Januar bis September 160 Fälle von illegalem Eindringen in Schutzgebiete gezählt. Die "Wächter des Waldes" patrouillieren seit sieben Jahren in dem Gebiet, mindestens drei ihrer Aktivisten wurden schon getötet.