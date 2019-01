In Thailand ist eine 18-Jährige aus Saudi-Arabien am Flughafen gestoppt worden. Sie flieht nach eigener Auskunft vor ihrer Familie und will nach Australien. Botschafter, Menschenrechtler und das UNHCR schalteten sich ein.

Eine 18-Jährige aus Saudi-Arabien ist auf der Flucht vor ihrer Familie am Flughafen in Bangkok gestoppt worden. Aus Protest hat sich Rahaf Mohammed Alkunun in ihrem Zimmer im Airport-Hotel verbarrikadiert und sendet verzweifelte Hilferufe über soziale Medien.

Dieses von Human Rights Watch zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt Alkunun in einem Hotelzimmer am internationalen Flughafen in Bangkok.

Internationale Aufmerksamkeit

Das Büro des Hohen UN-Flüchtlingskommissars teilte mit, es verfolge den Fall und versuche über thailändische Behörden, Zugang zu der jungen Frau zu bekommen. Man wolle feststellen, ob sie internationalen Schutz brauche.

Auch der deutsche Botschafter in Thailand, Georg Schmidt, schaltete sich ein. Über Twitter machte er auf den Fall aufmerksam:

Saudische Botschaft beteiligt?

Laut eigener Auskunft ist die 18-Jährige während einer Familienreise nach Kuwait vor häuslicher Gewalt und Zwangsverheiratung geflohen. Über Bangkok wollte sie nach Australien fliegen. Am Flughafen wurde sie jedoch von thailändischen Behörden gestoppt. Dann sei ihr Reisepass beschlagnahmt worden.

Der saudische Geschäftsträger in Bangkok, Abdullah al-Schuaibi, sagte, seine Land habe nichts mit dem Fall zu tun. "Sie wurde von den Flughafenbehörden gestoppt, weil sie thailändische Gesetze verletzt hat", wurde er auf der saudischen Nachrichten-Webseite Sabk zitiert. Sie habe anscheinend kein Rückflugticket gehabt, keine Hotelreservierung und kein Touristenvisum. Die saudische Botschaft habe kein Handhabe, irgend jemanden auf dem Flughafen zu stoppen.

HRW fordert Flüchtlingsstatus

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch forderte die Behörden auf, die 18-Jährige nach Australien weiterreisen zu lassen oder ihr in Thailand Flüchtlingsstatus zu gewähren. Ein Sprecher der Einwanderungsbehörde sagte jedoch, Alkunun habe kein Rückflug-Ticket und auch kein Geld. Deshalb solle sie nach Kuwait zurück. "Die saudische Botschaft hat uns gesagt, dass sie von zuhause weggelaufen ist."

Gefährliche Flucht

Auf Twitter schrieb Alkunun, sollte sie unter Druck saudischer Behörden zur Rückkehr zu ihrer Familie gezwungen werden, würde das sie in "echte Gefahr" bringen. Männliche Angehörige hätten sie geschlagen und mit dem Tode bedroht. Ein halbes Jahr sei sie in ihrem Zimmer eingesperrt worden, weil sie ihr Haare kürzer geschnitten habe.

Saudische Frauen stehen selbst im Erwachsenenalter unter Vormundschaft ihrer männlichen Angehörigen. Vor häuslicher Gewalt zu fliehen, bedeutet für sie eine Gefahr. Alkunun ist nicht die erste Frau, die vor der Bevormundung flieht: 2017 sorgte der Fall Dina Lasloom für Aufsehen. Die Frau war auf ihrem Weg nach Australien gestoppt und nach Saudi-Arabien zurückgebracht worden.

