Trotz des geltenden Demonstrationsverbots sind in Algerien Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen die Kandidatur von Präsident Bouteflika für eine fünfte Amtszeit.

In Algerien haben Tausende Menschen gegen eine fünfte Amtszeit von Präsident Abdelaziz Bouteflika protestiert. "Kein fünftes Mandat" oder "Weder Bouteflika noch Said", skandierten Hunderte Menschen trotz eines Demonstrationsverbots im Zentrum der Hauptstadt Algier. Bouteflika sitzt seit einem Schlaganfall 2013 im Rollstuhl und tritt nur noch selten öffentlich auf. Sein jüngster Bruder Said Bouteflika gilt als De-facto-Staatschef.

"Das Volk will einen Wechsel des Systems", riefen die Demonstranten in Algier. Sie forderten auch den Rücktritt von Ministerpräsident Ahmed Ouyahia. Hunderte Demonstranten versuchten, zum Präsidentenpalast vorzudringen, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Mit Tränengas drängte die Polizei die Menschen zurück, die ihrerseits Steine auf die Sicherheitskräfte warfen. Mit Wasserwerfern und Schlagstöcken wurde die Demonstration schließlich aufgelöst. Es gab mehrere Festnahmen. Am Abend beruhigte sich die Lage. Trotz eines offiziellen Demonstrationsverbotes gingen auch in weiteren Städten des Landes zahlreiche Menschen auf die Straßen.

In Algier stoppten Polizisten die Demonstranten auf dem Weg zum Präsidentenpalast.

Bouteflika von Regierungspartei nominiert

Algeriens Präsident Bouteflika will erneut kandidieren.

Vor zwei Wochen hatte der 81 Jahre alte Präsident Bouteflika offiziell verkündet, bei den Wahlen Mitte April für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen. Die Regierungspartei FLN hatte ihn danach nominiert. Seit der Bekanntgabe der Kandidatur kommt es im Land immer wieder zu Protesten.

Mehrere Oppositionsparteien hatten sich in der vergangenen Woche getroffen, um einen gemeinsamen Gegenkandidaten aufzustellen. Sie konnten sich allerdings nicht auf eine Person einigen. Für den Sonntag sind erneut Proteste angekündigt.