Große Teile der syrischen Stadt Aleppo sind zerstört. Die Menschen legen selbst Hand an - und hoffen bereits auf erste Touristen. Auch die Produktion der berühmten Aleppo-Seife läuft wieder.

Von Anne Allmeling, ARD-Studio Kairo

Die meisten Häuser in Aleppo sind zerstört, Schutt liegt in den Eingängen. Wo früher einmal Geschäfte waren, klaffen große Lücken. Kinder spielen zwischen dem, was noch übrig vom alten Basar ist. Eine Gasse in der Altstadt führt zu einem kleinen Tor.

Abdul begrüßt seine Gäste in einem Haus, von denen es früher viele in der Altstadt von Aleppo gab. Anfang 2000 hatte Abdul darin ein Boutique-Hotel eröffnet. Seine Gäste kamen vor allem aus Europa, das Geschäft lief blendend: "Ich hatte Kunden, ich habe ein Kundenbuch hier, Kunden bis Anfang 2011."

Schritt für Schritt wieder aufgebaut

Als der Volksaufstand in Syrien begann, blieben die Touristen aus - auch bei Abdul. Anfang 2012 verließ er Aleppo und zog zurück in sein Heimatdorf. Das Haus überließ er einer befreundeten Familie.

Anders als viele Gebäude in der Nachbarschaft blieb Abduls Hotel während des Krieges weitgehend intakt; auch der große Zitronenbaum im Innenhof hat überlebt. Abdul war trotzdem schockiert, als er nach den jahrelangen Kämpfen zwischen Regierungsanhängern und ihren Gegnern nach Aleppo zurückkehrte.

"Es war katastrophal: Alles war kaputt. Aber jede Woche wird es besser. Jede Woche ist es sauberer.“

Abdul hofft bald wieder auf Touristen in seinem Hotel.

Wie viele Menschen in der Stadt hat Abdul selbst Hand angelegt und hat Schritt für Schritt wieder aufgebaut, was zu Bruch gegangen war.

"Die Leute in Syrien und in Aleppo sind sehr aktiv. Und viele, so wie ich, haben selbst die Häuser renoviert. Viele Leute haben auch dasselbe für Geschäfte gemacht."

Ein paar Straßen weiter steht Mohammed vor seinem Geschäft. Es ist eines der wenigen, die in dieser Gegend geöffnet haben. Die meisten Häuser sind stark beschädigt und stehen leer. Mohammed wartet auf Kundschaft.

"In der Woche verkaufe ich etwas an zwei oder drei Kunden. Ich danke Gott dafür. Wichtig ist, dass ich den Leuten signalisiere, dass ich geöffnet habe, während die anderen geschlossen sind."

Große Teile Aleppos liegen in Trümmern, die Menschen, die dort leben, legen selbst Hand an und bauen ihre Häuser wieder auf.

Ein Dollar pro Tag Verdienst

Mohammeds langes Gewand ist zerschlissen, tiefe Falten durchziehen sein Gesicht. Er sieht aus wie ein Greis, dabei ist er gerade einmal 62 Jahre alt. Mohammed hat viel durchgemacht in den vergangenen Jahren. Das Lager seines Ladens wurde bombardiert, seine beiden Häuser wurden zerstört. Mohammeds Kinder haben das Land verlassen. Seine Frau und er sind geblieben - und schlagen sich durch. Umgerechnet einen Dollar verdient Mohammed pro Tag. Für Essen und Trinken, Strom und Gas brauche er aber dreimal so viel, sagt er. Und oft werde den Händlern zusätzlich Geld abverlangt:

"Wenn ich die Ware hierher bringe, fahre ich an mehreren Checkpoints vorbei. Sie sagen uns: Ihr müsst zahlen. Ich kann aber nicht zahlen, denn ich habe den ganzen Tag über nur einen Dollar verdient - wie soll ich da bezahlen?"

Korruption macht den Menschen zu schaffen

Mohammed sagt das, während ein Mann vom Informationsministerium zuhört. Er deutet an, was vielen Menschen in Syrien zu schaffen macht: die weit verbreitete Korruption. Wer in Syrien etwas erreichen will, braucht Bares. Hilfe für den Wiederaufbau gibt es kaum, denn dem syrischen Staat mangelt es an Geld.

Seine Verbündeten Russland und Iran halten sich mit Aufbau-Hilfen zurück, der Westen ohnehin - aus politischen Gründen. Ein großer Ärger für Fares Al-Shehabi, unabhängiger Abgeordneter für Aleppo im syrischen Parlament:

"Die EU muss die Wirtschaftssanktionen aufheben. Das syrische Volk hat unter diesen ungerechten Sanktionen genug gelitten. Wohingegen die Gangs, die Rebellen, die dschihadistischen Rebellen, die von der EU unterstützt wurden, unser gestohlenes Öl umsonst bekommen. Sie bekommen Geld aus den Golfstaaten, sie können Waffen bekommen - aber gegen sie gibt es keine Sanktionen, nur gegen die säkulare Regierung und gegen das syrische Volk."

Fares Al-Shehabi lässt keinen Zweifel daran, dass er den syrischen Machthaber Baschar Al-Assad unterstützt. Kritik am Präsidenten ist tabu in den Teilen des Landes, die die Regierung kontrolliert.

Jetzt wird in der Fabrik wieder Seife produziert - während des Krieges kochte der Fabrik-Besitzer kleine Mengen privat zu Hause. Ein Stempel für die Seife aus Aleppo: Es soll die Marke unverwechselbar machen.

Die berühmte Seife aus Aleppo

In einer Fabrik außerhalb der Stadt duftet es nach Oliven und Lorbeer. Mazen Zanabili produziert wieder Seife - Seife, für die Aleppo weltberühmt ist. Selbst während des Krieges, als er wegen der Kämpfe nicht in seine Fabrik konnte, hat Mazen die Produktion nie ganz eingestellt. Er kochte kleinere Mengen zu Hause in einem Zuber, um auf dem Markt präsent zu bleiben. Die erste große Charge aus der Fabrik ist für das Ausland gedacht:

"Ich exportiere nach Japan, Korea, China - und früher auch nach Frankreich und Italien. Mit Korea habe ich Handelsbeziehungen seit mehr als zwölf Jahren. Seit drei oder vier Jahren bezieht auch China unsere Ware.“

Ein Arbeiter drückt den Seifen-Stücken einen Stempel auf - sie sollen Mazens Marke unverwechselbar machen. Im Hof laufen mehrere Generatoren. Ein zusätzlicher Kostenfaktor, denn Strom gibt es in dieser Gegend noch nicht: "Die Fabriken, die 200 oder 300 Tonnen produzieren wollen, produzieren sie, auch wenn die Kosten der Treibstoffe steigen. Die Treibstoffpreise erhöhen auch den Preis der Ware, aber es verhindert nicht die Produktion. Was unsere Produktion verhindert hat, war die Kontrolle der Terroristen über unsere Gebiete", sagt er.

Von Reserven gelebt

Seit gut zwei Jahren kontrollieren die Regierungstruppen die Stadt. Während der "Krise", wie die Menschen in Syrien den Krieg nennen, hat Mazen auf sein Erspartes zurückgegriffen. Auch Abdul hat von seinen Reserven gelebt. Als Französischlehrer, Touristenführer und Hotelbesitzer hatte er vorher gut verdient. Was davon noch übrig ist, steckt er nun in sein kleines Hotel. Neue Matratzen, Vorhänge, Teppich - alles soll so schön wie früher werden.

"Ich hatte Gäste im September 2018. Und die Atmosphäre hier war sehr gut. Alle Zimmer sind okay. Aber wir haben bis heute keinen Strom in diesem Viertel."

Warten auf Strom

Der soll bald kommen - so habe es die Regierung versprochen, sagt Abdul. Dann könne er sein Hotel wieder richtig öffnen - auch im Sommer, wenn es in Aleppo so heiß wird, dass die Klima-Anlagen laufen müssen. Abdul lässt sich seine Zuversicht nicht nehmen:

"Ich glaube, dieses Jahr 2019, wenn die Europäer die Botschaften öffnen, dann kommen die Flugzeuge und dann kommen die Touristen. Wenn die diplomatischen Beziehungen wieder kommen, dann ist alles in Ordnung. Und ich glaube, das ist bald."