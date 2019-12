Die beiden Seenotrettungsschiffe "Ocean Viking" und "Alan Kurdi" mit insgesamt 121 Flüchtlingen an Bord dürfen in Italien anlegen. Sie bekamen eine entsprechende Erlaubnis vom Innenministerium in Rom.

Die Rettungsschiffe "Alan Kurdi" und "Ocean Viking" mit insgesamt 121 Migranten an Bord dürfen italienische Häfen anlaufen. Das Innenministerium in Rom habe ihnen Messina und Pozzallo als sichere Häfen zugewiesen, meldeten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos.

Die Europäische Kommission habe bereits das Verfahren zur Verteilung der Geretteten eingeleitet, hieß es weiter. Einige Länder, unter ihnen Frankreich und Deutschland, hätten sich zur Aufnahme bereit erklärt.

Das deutsche Schiff "Alan Kurdi" hatte am vorigen Donnerstag bei zwei Einsätzen insgesamt 84 Menschen gerettet. Nach mehreren Notevakuierungen waren am Dienstag noch 61 von ihnen an Bord. Die von den Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betriebene "Ocean Viking" hatte in der Nacht zum Freitag 60 Menschen an Bord genommen.

Deutschland, Frankreich, Italien und Malta hatten sich im September auf einen vorläufigen Verteilungsmechanismus für die Aufnahme von geretteten Flüchtlingen geeinigt. Damit soll verhindert werden, dass Schiffe mit Flüchtlingen weiter tage- oder wochenlang auf hoher See ausharren müssen, bis die Verteilung geklärt ist und die Migranten an Land gehen können. Der Mechanismus ist als Übergangslösung gedacht, bis das Asylsystem der EU überarbeitet werden kann.