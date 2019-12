Bundeswehr in Afghanistan Die Angst vor dem Rückschritt

Während in London die NATO den 70. Geburtstag feiert, wankt die Mission des Bündnisses in Afghanistan. US-Präsident Trump will seine Truppen reduzieren - mit Folgen für die Bundeswehr.

Von Birgit Schmeitzner und Ariane Reimers, ARD-Hauptstadtstudio, zzt. Masar-i-Sharif

Für Annegret Kramp-Karrenbauer ist es die erste Reise nach Afghanistan. Bald 19 Jahre ist die Bundeswehr dort im Einsatz, zunächst auch im Kampf, seit 2015 mit dem Schwerpunkt Ausbildung der afghanischen Armee. Gut überlegt sei man damals hineingegangen, sagte die Verteidigungsministerin bei ihrer Ankunft in Masar-i-Sharif. "Ein harter Weg, ein sehr gefährlicher Einsatz."

Der derzeit größte Auslandseinsatz der Bundeswehr ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Schlagzeilen macht er nur noch, wenn jedes Jahr das Mandat im Bundestag verlängert werden soll, und die Abgeordneten es jedes Jahr aufs Neue wissen wollen, warum deutsche Soldaten weiterhin dort dienen und ihr Leben gefährden sollen.

Schlechte Sicherheitslage

Denn die Sicherheitslage ist nach wie vor schlecht. Allein in diesem Jahr gab es über 3000 "sicherheitsrelevante" Vorfälle, also Angriffe der Taliban. Aber im Falle von Kampfhandlungen rücken nicht die Deutschen aus, sondern die afghanische Armee - unterstützt von Truppen der USA.

Die meisten der 1300 deutschen Soldaten, die in Afghanistan stationiert sind, verlassen die hoch gesicherten Bereiche der Camps nie. Deutschland ist vor allem mit der Organisation des "Camp Marmal" in Masar-i-Sharif betraut und führt den Verantwortungsbereich der NATO-Truppen im Norden Afghanistans.

Aktuelle Lage in Afghanistan

Mittagsmagazin, 03.12.2019, Ariane Reimers, NDR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-629179~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Das bedeutet, die Bundeswehr stellt dort die Grundausstattung für alle - Logistik, ein Krankenhaus, den Lufttransport. Für die Deutschen ist es kein Kampfeinsatz mehr. Das Mandat "Resolute Support" stellt die Ausbildung und Beratung der afghanischen Armee ins Zentrum. Dafür werden Berater und Ausbilder gestellt, so wie auf dem Luftwaffenstützpunkt Balkh direkt neben dem "Camp Marmal". Dort geht es darum, Strukturen aufzubauen, Routinen zu schaffen, den Grundbetrieb zu garantieren.

Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer trifft den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani: Wie lange geht der Einsatz?

Bundestag entscheidet im März

Einer der Berater, Hauptmann M. sagt, die afghanischen Kameraden seien aufgeschlossen, freundlich und wissbegierig. "Sie sollen ja irgendwann mal in die Lage versetzt werden, das alleine zu können". Von daher sei der Einsatz sinnvoll.

Stellt sich die Frage, wie lange noch? Über die Antwort muss der Bundestag Ende März entscheiden. Ob es eine Mehrheit für eine Verlängerung des Mandats gibt, ist unsicher, die Verteidigungsministerin spricht sich dafür aus: Was man in so langer Zeit erreicht hat, müsse man auch absichern. Etwa die Rechte der Frauen - dass zum Beispiel auch Mädchen zur Schule gehen können und nicht schon im Kindesalter verheiratet werden.

Verhandlungen liegen auf Eis

Die Angst ist groß, dass es in Afghanistan in diesem Bereich wieder große Rückschritte geben könnte, sollten die Taliban wieder mehr Einfluss bekommen. Das wäre ein mögliches Ergebnis von Friedensverhandlungen. Die liegen zwar derzeit auf Eis, aber erst jüngst hatte US-Präsident Donald Trump eine Wiederaufnahme in Aussicht gestellt. Bisher sträuben sich die Vertreter der Taliban, auch mit der afghanischen Regierung zu verhandeln, das sieht allerdings Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer als unabdingbar an.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, geht davon aus, dass man dafür politisch Druck machen muss. Er sieht bei den Taliban durchaus eine Bereitschaft, sich zu bewegen: "Wir haben heute gemäßigtere Taliban als noch vor 20, 30 Jahren. Da haben sich ja Dinge verändert. Deswegen bleibe ich zuversichtlich, und das ist das einzige, was uns Soldaten hier bleibt."

Alles steht und fällt damit, was die USA machen. Sollten sie ihre Kontingente radikal verkleinern oder ganz abziehen, müssten auch die Deutschen reagieren. Alleine könnte die Bundeswehr in Afghanistan nichts ausrichten. Außerdem wäre es ohne US-Schutz viel zu gefährlich.