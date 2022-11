Beratungen bei COP27 1,5-Grad-Ziel als Gradmesser Stand: 07.11.2022 05:38 Uhr

Die Erderhitzung bei 1,5 Grad stoppen - um dieses Ziel dreht sich alles bei der UN-Klimakonferenz in Ägypten. Nach dem gestrigen Auftakt gehen heute die Gespräche auf höchster Ebene los - auch Kanzler Scholz wird am Roten Meer erwartet.

Bei der Weltklimakonferenz COP27 beginnen ab heute die Beratungen auf höchster politischer Ebene über nächste Schritte im Kampf gegen die Erderwärmung.

Erwartet werden Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Dutzenden weiteren Staats- und Regierungschefs - darunter aus vielen Ländern wie Kenia oder Niger, die besonders verletzlich sind durch klimabedingte Veränderungen und Extremwetterereignisse. Erwartet werden bei der Konferenz auch der neue britische Premierminister Rishi Sunak und US-Präsident Joe Biden.

Keine Aufstockung des deutschen Beitrags

Die Parlamentarische Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) erteilte vor der Abreise des Bundeskanzlers einer weiteren Aufstockung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung eine Absage. Deutschland habe seine internationale Klimafinanzierung bereits "auf ein Höchstniveau angehoben", sagte die Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Montagsausgaben).

Beim Gipfel der G7-Gruppe habe der Kanzler zugesagt, diese Summe bis 2025 auf jährlich mindestens sechs Milliarden Euro zu steigern, erläuterte die Grünen-Politikerin. Die Hälfte davon gehe in Klimaschutz, die andere in Anpassungen an die Klimakrise. "Damit entsprechen wir den berechtigten Forderungen des globalen Südens", betonte Brantner.

Zur Konferenz sind etwa 45.000 Teilnehmer vor Ort registriert, die meisten davon als Delegierte von Staaten. In Sharm El-Sheikh am Roten Meer beraten die Vertreter aus knapp 200 Ländern zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung noch verstärkt werden kann.

Ägyptens Außenminister Samih Schukri mahnte in seiner Funktion als neuer COP27-Präsident an, dass alle Maßnahmen beim Klimaschutz auf gemeinsamer Grundlage geschehen müssten.

Alarmierender WMO-Bericht

Die Zeit drängt, wie ein am Sonntag vorgestellter Bericht der Weltwetterorganisation (WMO) zeigt. Demnach deuten sich die vergangenen acht Jahre als wärmste der Aufzeichnungen an. Die weltweite Durchschnittstemperatur lag zuletzt schätzungsweise rund 1,15 Grad über dem Durchschnitt der vorindustriellen Zeit. Die Konzentration der wichtigsten Treibhausgase - Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas (N2O) - hat laut WMO 2021 einen neuen Höchststand erreicht, bei Methan war die Zunahme sogar so groß wie nie.

Klimaforschern zufolge muss die Erderhitzung bei 1,5 Grad gestoppt werden, um die Überschreitung gefährlicher Kipppunkte zu vermeiden und die katastrophalsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Zwar gilt dies theoretisch noch als möglich, allerdings nur durch ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik. Die internationale Gemeinschaft hat sich auf dieses Ziel verständigt, tut aber längst nicht genug, um dieses politisch umzusetzen.