Weltklimakonferenz COP27 "Es muss sich um konkretes Handeln drehen" Stand: 06.11.2022 13:53 Uhr

In Ägypten ist die 27. UN-Klimakonferenz mit Vertretern aus mehr als 190 Ländern mit eindringlichen Appellen eröffnet worden. Das Gastgeberland will vor allem auch Finanzfragen in den Fokus der Beratungen rücken.

Im ägyptischen Sharm El-Sheikh ist die 27. UN-Klimakonferenz eröffnet worden. Im Fokus der zweiwöchigen COP27 steht die konkrete Umsetzung der bereits 2015 im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele für mehr Klimaschutz, allem voran die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius.

Dass es noch in weiter Weg ist, um dieses Ziel tatsächlich einhalten zu können, ist Alok Sharma, dem Präsidenten der Vorjahreskonferenz COP26 in Glasgow, durchaus bewusst. "Ich erkenne das Ausmaß der Herausforderung, die noch vor uns liegt, vollständig an", sagte er in seiner Eröffnungsrede. Die Zeit dränge: Ganze Regionen dieser Welt seien bereits jetzt unbewohnbar geworden, der Druck auf die Menschen, die deswegen umsiedeln müssten, sei fast unvorstellbar. Darum müsse sich die diesjährige Konferenz "um konkretes Handeln drehen".

"Lehren aus Umweltkatastrophen ziehen"

Sharma übergab sein Amt als COP-Präsident symbolisch an seinen Nachfolger, den ägyptischen Außenminister Samih Schukri. Auch er mahnte, die Welt müsse aus zerstörerischen Umweltkatastrophen wie in Pakistan, in Afrika, in Teilen Europas oder auch den USA Lehren ziehen. Und Schukri warnte: "Bei Nullsummenspielen wird es keine Gewinner geben."

Auch der Chef des UN-Klimasekretariats, Simon Stiell, rief sämtliche teilnehmenden Länder auf: "Niemand kann auf dieser Reise nur Passagier sein. Dies ist ein Signal, dass sich die Zeiten geändert haben." Und darüber hinaus appellierte Stiell:

Das Herz der Umsetzung ist, dass jeder, überall auf der Welt, jeden Tag alles in seiner Macht stehende tut, um die Klimakrise zu bewältigen.

Finanzen im Mittelpunkt

Ägypten will die COP27 nutzen, um eigene Schwerpunkte zu setzen und hat bereits klar gemacht, dass es um die Finanzierung im internationalen Klimaschutz gehen soll. Die Entwicklungsländer verlangen eine eigene Kasse für den Ausgleich von Klimaschäden und -verlusten. "Die Länder haben nicht die Mittel, damit klar zu kommen, und die internationale Antwort bisher entspricht den Herausforderungen einfach nicht", sagt der ägyptische Chefunterhändler Mohamed Nasr.

"Loss and Damage" ist der Konferenz-Terminus für diesen Punkt. Seit Jahren wird darüber gestritten, bislang aus Sicht der Betroffenen mit mageren Ergebnissen.

Die Industriestaaten hatten schon 2009 zugesagt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zu mobilisieren, um dem globalen Süden bei einer Energiewende zu helfen und ihnen die Anpassung an die schon unvermeidlichen Folgen des Klimawandels möglich zu machen. Das Versprechen ist nicht eingelöst. 83 Milliarden waren es maximal - und selbst diese Rechnung ist umstritten.

"Welt verfügt längst über Technologie und Know-how"

Auch der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC, Hoesung Lee, drängte darauf, dass für ärmere Länder genügend Geld bereitgestellt werde, um gegen den Klimawandel vorzugehen. Die Mahnungen aus der Wissenschaft, dass die Klimawende endlich gelingen müsse, könnten nicht "schärfer, stärker und ernüchternder sein", betonte Lee und verwies darauf, dass die Welt längst über die nötige Technologie und das Know-How verfüge, um die Klimaschutzziele zu realisieren. Beides müsse nur entschieden genug angewendet werden.

Schon im vergangenen Jahr war in Glasgow Druck aufgebaut worden, weitere Staaten müssten - wie es die USA und die EU getan haben - neue und schärfere nationale Klimaschutzziele einreichen. Das haben nur 24 in diesem Jahr getan - und die meisten haben nur der Form genügt, inhaltlich aber kaum Fortschritte gebracht. Die Forderung ging aber vor allem an China.

Peking müsse beim Klimaschutz nachlegen, schon Mitte des Jahrzehnts die Emissionen runterfahren, rechnen Wissenschaftler vor, sonst sei es unmöglich, die 1,5 Grad-Grenze einzuhalten. Immer sachte, so war die Aussage von Staats- und Parteichef Xi Jinpings unlängst beim Kongress der Kommunistischen Partei zu interpretieren: "Wir werden aktiv und umsichtig darauf hinarbeiten, unseren Maximalausstoß und die Klimaneutralität zu erreichen", sagte er.

Wie umgehen mit Russland?

Überlagert werden die Beratungen in Ägypten trotz aller Dringlichkeit des Klimawandels auch von politischen Auseinandersetzungen: den wachsenden Spannungen zwischen den USA und China etwa und allem voran natürlich die Teilnahme Russlands nach mittlerweile mehr als acht Monaten Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Direkt zum Auftakt nutzte Vorjahrespräsident Sharma seine Rede für Kritik an der russischen Invasion: "Putins brutaler und illegaler Krieg in der Ukraine hat multiple globale Krisen herbeigeführt: Energie- und Lebensmittelunsicherheit, Druck durch Inflation und eine Schuldenspirale." Diese Krisen hätten ohnehin bestehende Verletzlichkeiten durch den Klimawandel noch verschlimmert.

Insgesamt nehmen an der COP27 Vertreter aus mehr als 190 Staaten teil. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze sowie Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wollen zur Weltklimakonferenz reisen. Scholz soll am Montag und Dienstag an der COP27 teilnehmen.