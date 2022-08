Algerien Mindestens 26 Tote bei Waldbränden Stand: 18.08.2022 07:09 Uhr

In Algerien sind bei Waldbränden mindestens 26 Menschen gestorben. Zahlreiche wurden verletzt. Bereits im vergangenen Jahr waren in dem nordafrikanischen Land 90 Menschen bei Bränden ums Leben gekommen.

Bei Waldbränden im Norden Algeriens sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz El Tarf im Nordosten des Landes seien 24 Menschen gestorben, sagte Innenminister Kamel Beldjoud am Mittwochabend in den Fernsehnachrichten.

In der ebenfalls im Nordosten gelegenen Provinz Sétif habe es zwei weitere Todesopfer gegeben. Zahlreiche Menschen wurden bei den Bränden durch Flammen oder Rauch verletzt.

Insgesamt 39 Brände

Nach Angaben des algerischen Zivilschutzes wüten derzeit in 14 Provinzen des Landes insgesamt 39 Brände, davon allein 16 in El Tarf. Betroffen ist auch die Stadt Sou Ahras nahe der Grenze zu Tunesien. Fernsehbilder zeigten, wie Bewohner dort auf der Flucht vor den Flammen ihre Häuser verlassen mussten.

Die Brände wecken Erinnerungen an den Sommer vergangenen Jahres. Damals waren bei den tödlichsten Waldbränden in der jüngeren Geschichte des nordafrikanischen Staates mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen.