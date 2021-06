Verletzte Bundeswehrsoldaten in Mali Rücktransport der Verwundeten angelaufen

Zwölf Soldaten der Bundeswehr wurden bei einem Anschlag in Mali verletzt. Sie sollen heute noch mit einem Spezialtransporter der Luftwaffe nach Deutschland zur Behandlung ausgeflogen werden. Die Maschine ist inzwischen eingetroffen.

Nach dem Anschlag auf UN-Soldaten in Mali ist ein Flugzeug der Luftwaffe für den Rücktransport zwölf verletzter Bundeswehrsoldaten in dem westafrikanischen Krisenstaat eingetroffen. Der Strategische Verwundetentransport sei in der Stadt Gao gelandet, teilte das Einsatzführungskommando der Nachrichtenagentur AFP mit.

Die Verwundeten sollen mit dem Airbus A400M zur weiteren Behandlung nach Deutschland gebracht werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sollen die Soldaten nach Köln und möglicherweise auch nach Stuttgart geflogen werden.

Die Maschine war am frühen Morgen vom Luftwaffenstützpunkt Wunstorf zum Evakuierungsflug Richtung Mali aufgebrochen. Der Flugzeugtyp ist als fliegende Intensivstation einsetzbar und wurde unter anderem auch in der Corona-Pandemie für die Verlegung von Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland genutzt.

Drei Soldaten schwer verwundet

Rund 180 Kilometer nordöstlich von Gao hatte am Freitag ein Selbstmordattentäter mit einer Autobombe eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei 13 Menschen verletzt. Es handelte sich nach offiziellen Angaben um zwölf Deutsche und einen Belgier. Nach Angaben des Einsatzführungskommandos, flogen zivile Rettungshubschrauber und ein UN-Hubschrauber die Verwundeten nach Gao in französische, chinesische und deutsche Sanitätseinrichtungen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, von den Deutschen seien drei schwer verletzt. Die Soldaten sicherten nach UN-Angaben den Konvoi eines malischen Bataillons. Vorangegangen sei am Vortag die Explosion eines Sprengsatzes, bei der es aber nur Sachschaden an einem Fahrzeug gegeben habe.

Seit 2012 herrscht Instabilität

Derzeit sind rund 900 deutsche Soldaten an der UN-Mission Minusma beteiligt. Die Obergrenze liegt bei 1100 Männern und Frauen aus Deutschland. Der Einsatz soll den Friedensprozess in Mali unterstützen. In dem Land sind islamistische Terrorgruppen aktiv.

Die politische Situation ist seit 2012 von zunehmender Instabilität geprägt. Die meist islamistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.

Frankreich erhöht den Druck

2013 schlug ein massiver Militäreinsatz der Franzosen den Vormarsch der Terrormilizen auf die Hauptstadt Bamako zurück. Auch organisierte Kriminalität und grenzübergreifender Schmuggel sind ein Problem in der Region, über die Migrationsrouten nach Nordafrika und weiter Richtung Europa laufen.

Zuletzt gab es in Mali zwei Militärputsche. Im Raum stand zuletzt gar die Frage, ob sich Mali nach dem jüngsten Putsch gar in Richtung radikaler Islamismus bewegt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte eine grundsätzliche Neuausrichtung der französischen Militärpräsenz in der Sahelzone an. Er will den Anti-Terror-Einsatzes "Operation Barkhane" aussetzen, um den Druck auf den Krisenstaat und die Putschisten zu erhöhen.