Versorgungskrise wegen Unruhen Teile Südafrikas versinken im Chaos

Auch eine Woche nach dem Ausbruch der Unruhen in Südafrika kommt das Land nicht zur Ruhe. 117 Menschen sollen bislang ums Leben gekommen sein. Während die Gewalt kein Ende findet, werden nun Lebensmittel und Medikamente knapp.

Rund eine Woche nach dem Ausbruch der Unruhen in Südafrika hält die Gewalt an. 117 Menschen wurden bislang getötet, etwa 1500 wurden in den betroffenen Provinzen KwaZulu-Natal und Gauteng festgenommen, wie die Nachrichtenagentur der Regierung mitteilte.

Seit mehreren Tagen kommt es an verschiedenen Orten in Südafrika zu Plünderungen und Gewalt, die sich an der Inhaftierung des früheren Präsidenten Jacob Zuma entzündet hatten. Der 79-Jährige musste vor einer Woche eine 15 Monate lange Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz antreten.

Präsident Ramaphosa verurteilt "Anarchie und Chaos"

Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sagte bei einem Besuch in der besonders betroffenen Hafenstadt Durban, es sei klar, dass die Unruhen angezettelt worden seien. Seine Regierung werde nicht zulassen, dass "Anarchie und Chaos" herrschten. Er sei zudem besorgt über zunehmende rassistische Spannungen in einigen Teilen des Landes.

Die Regierung mobilisierte insgesamt 30.000 Soldaten, um die gewalttätigen Proteste und Plünderungen zu beenden. Es handelt sich dabei um einen der größten Militäreinsätze seit Bestehen eines demokratischen Südafrikas. Die Regierung schickte das Militär unter anderem in die Ballungsgebiete um die Großstädte Johannesburg und Pretoria, nachdem die Polizei den Plünderern dort zahlenmäßig weit unterlegen war.

Lebensmittel und Medikamente werden knapp

Wegen der Unruhen verschärfen sich in den betroffenen Provinzen die Versorgungsengpässe. Ein Problem sei die Sperrung wichtiger Transportrouten, warnten Verbraucherorganisationen. Selbst das Mehl für die Bäckereien werde knapp. Raffinerie-Schließungen in Durban führten zu langen Schlangen vor den wenigen geöffneten Tankstellen. Die Regierung warnte vor Hamsterkäufen und erließ vorübergehend ein Verbot, Benzin in Kanistern zu kaufen.

Nach Informationen der Molkerei-Organisation SAMPRO müssen Landwirte ihre Milch vernichten, da kein Transport von den Ställen möglich ist. Nach bislang unbestätigten Medienberichten wurden einige Farmen geplündert. Weil in KwaZulu-Natal auch Drogerien und Kliniken geplündert wurden, sind zudem Medikamente knapp.