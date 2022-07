Überfall in Soweto 14 Barbesucher erschossen Stand: 10.07.2022 11:33 Uhr

Eine Gruppe Bewaffneter ist im südafrikanischen Soweto in eine Bar gestürmt und hat um sich geschossen. 14 Menschen wurden getötet. Nach Angaben der Polizei werden Spuren gesichert, Festnahmen gab es bisher nicht.

In der Nacht sind in einer Kneipe im südafrikanischen Soweto in der Metropolregion Johannesburg mindestens 14 Menschen erschossen worden. Drei Personen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Eine Gruppe bewaffneter Männer war demnach in einem Minibus zur Bar gefahren und hatte das Feuer eröffnet. Die Täter hätten wahllos geschossen, zu den Motiven könne bislang nichts gesagt werden, sagte Elias Mawela, der Leiter der Polizei der Provinz Gauteng, auf einer Pressekonferenz.

Ermittler seien vor Ort, um die Spuren zu sichern. Bisher sei noch niemand festgenommen worden. Die Bar sei lizensiert gewesen.

Kriminalität hat zugenommen

Soweto (Kurzform von South Westen Townships) ist die größte Township von Johannesburg, die 1963 aus zahlreichen kleineren Siedlungen gebildet wurde. Die angegriffene Bar befindet in Bezirk Orlando.

In Südafrika haben Morde und andere Gewaltverbrechen in diesem Jahr stark zugenommen, wie Südafrikas Polizeiminister Bheki Cele Anfang Juni mitteilte. Von Januar bis März wurden der Polizeistatistik zufolge 6083 Menschen getötet - gut 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.