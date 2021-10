Erneuter Putsch Sudanesischer Premier unter Hausarrest Stand: 25.10.2021 08:51 Uhr

Im Sudan hat das Militär geputscht und Premierminister Hamdok unter Hausarrest gestellt. Zuvor waren bereits mehrere Minister von Soldaten festgenommen worden. Es ist der zweite Umsturzversuch binnen weniger Wochen.

Im Sudan ist es zu einem erneuten Putsch durch das Militär gekommen. Der Regierungschef Abdallah Hamdok wurde festgesetzt und unter Hausarrest gestellt. Nachdem er sich weigerte, den Putsch in einer öffentlichen Erklärung zu unterstützen, sei er an einen unbekannten Ort gebracht worden, hieß es nach offiziellen Informationen. Auch mindestens fünf weitere führende Regierungsvertreter seien festgenommen worden, wie lokale Medien berichten.

Das Informationsministerium im Sudan bestätigte die Festnahme Hamdoks und mehrerer Minister durch das Militär. Wo sie festgehalten werden, sei unklar, hieß es in einer Mitteilung auf der offiziellen Facebook-Seite des Ministeriums. Die Armee habe Internetverbindungen abgeschaltet und Brücken gesperrt, teilte das Ministerium weiter mit. Im staatlichen Fernsehen wurden traditionelle, patriotische Lieder gespielt.

Seit langem gibt es Proteste gegen die Regierung. Bild: REUTERS

USA zeigen sich besorgt

Der US-Sondergesandte für die Region, Jeffrey Feltman, zeigte sich "tief besorgt" über die jüngsten Entwicklungen. Eine gewaltsame Machtübernahme widerspreche der Verfassung des Landes und stelle die Ausgabe weitere US-Hilfen in Frage.

Der Gewerkschaftsverband SPA, der 2019 auch die Proteste gegen den daraufhin abgesetzten Langzeitmachthaber Omar al-Baschir angeführt hatte, rief die Menschen im Land auf, auf die Straße zu gehen, um eine Machtübernahme des Militärs zu verhindern. "Wir fordern die Massen auf, die Straße zu besetzen, sie mit Barrikaden zu sperren, in einen allgemeinen Arbeitsstreik zu treten und nicht mit den Putschisten zu kooperieren und zivilen Ungehorsam zu leisten", heißt es in einer Erklärung der SPA.

In den vergangenen Wochen hatten die Spannungen zwischen dem Militär und dem zivilen Teil der Regierung zugenommen. Bereits im September kam es zu einem Putschversuch von Militäroffizieren, der allerdings scheiterte.

Proteste halten seit Wochen an

Im Sudan hatte nach dem Sturz Baschirs ein sogenannter Souveräner Rat die Regierungsgeschäfte übernommen, in dem sich Militärs und Zivilisten die Macht teilen. Seitdem befindet sich das Land in einer fragilen Übergangsphase, die 2023 mit der Einsetzung einer zivilen Regierung enden soll. Eine hohe Inflation, wirtschaftliche Schwierigkeiten und tiefe politische Spaltungen verschärfen die Lage.

In den vergangenen Monaten hatte die amtierende Übergangsregierung eine Reihe von Wirtschaftsreformen auf den Weg gebracht, um sich für einen Schuldenerlass des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu qualifizieren. Im Zuge der Reformen wurden unter anderem die staatlichen Subventionen für Treibstoff gekürzt. Auch andere Maßnahmen führten zu massiven Vertrauensverlusten in die Übergangsregierung. Im Osten des Landes gibt es seit Wochen Proteste. Erst am vergangenen Donnerstag hatten in mehreren Städten Zehntausende für die Einsetzung einer zivilen Regierung demonstriert.