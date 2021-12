Sudan Militär setzt Gewalt gegen Protestierende ein Stand: 30.12.2021 18:19 Uhr

Sudanesische Truppen sind mit Gewalt gegen Tausende Demonstranten vorgegangen, die in Khartum und anderen Städten auf die Straße gegangen waren. Sie fordern seit Wochen eine Zivilregierung ohne Beteiligung von Militärs.

Die Militärjunta im Sudan ist mit Gewalt gegen Tausende Demonstrierende in mehreren Städten vorgegangen. Die Truppen setzten Tränengas und offenbar auch scharfe Munition ein, teilte das sudanesische Ärzte-Komitee mit. In den örtlichen Krankenhäusern würden Verletzte behandelt, von denen einige in einem kritischen Zustand seien.

Die Proteste richten sich gegen die Militärs, die sich am 25. Oktober an die Macht geputscht haben und derzeit an einer Übergangsregierung beteiligt sind, die auf nationalen und internationalen Druck hin im November gebildet worden war. In der Hauptstadt Khartum skandierte die Menge: "Revolution. Das Militär gehört in die Kasernen."

Teilnehmer schwenkten sudanesische Flaggen und schleuderten auch Steine auf Sicherheitskräfte und gepanzerte Polizeifahrzeuge, aus denen Tränengas abgefeuert wurde. Sie gelangten bis auf wenige hundert Meter an den Präsidentenpalast heran, das Hauptquartier von Militärchef Abdel Fattah al-Burhan.

Zuvor hatten Polizei und Militär die Brücken gesperrt und Patrouillen eingerichtet, um eine Ausgangssperre durchzusetzen. Telefon- und Internetverbindungen wurden gekappt, berichtete die Internet-Gruppe NetBlocks, über die Aktivisten zum Protest aufgerufen und ihre Aktionen übertragen hatten.

Morde und Vergewaltigungen

Bei den seit Wochen andauernden Protesten gegen die Militärjunta wurden nach Angaben eines Ärzte-Komitees mindestens 48 Menschen getötet. Die Menschen verlangen eine Rückkehr zur zivilen Regierung des Landes.

Zuletzt waren die Nil-Brücken in Khartum am 26. Dezember gesperrt worden, als es Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern gegeben hatte. Aktivisten prangerten auch sexuelle Übergriffe auf Frauen bei den Protesten vom 19. Dezember an.

Damals wurden nach UN-Angaben mindestens 13 Frauen und Mädchen Opfer von Vergewaltigungen. Die EU und die USA verurteilten den Einsatz sexueller Gewalt "als eine Waffe, um Frauen von Demonstrationen fernzuhalten und ihre Stimmen zum Schweigen zu bringen".