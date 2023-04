Kämpfe im Sudan Bundeswehr fliegt 101 Menschen aus Khartum aus Stand: 23.04.2023 23:43 Uhr

Die erste Bundeswehrmaschine hat wegen der anhaltenden Kämpfe deutsche und andere Staatsangehörige aus dem Sudan ausgeflogen. Insgesamt drei Flugzeuge sind aus Jordanien gestartet, um die Evakuierung durchzuführen.

Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben erste Staatsbürger aus dem Sudan evakuiert. Ein erster Airbus A400M der Bundeswehr mit 101 evakuierten Personen sei auf dem Rückweg nach Jordanien, teilte die Bundeswehr mit. Von dort werde eine Weiterreise vorbereitet.

Am Nachmittag hatten das Bundesverteidigungsministerium und das Außenministerium via Twitter mitgeteilt, dass wegen der schweren Kämpfe in dem afrikanischen Land die Bundeswehr einen Evakuierungseinsatz für deutsche Staatsbürger gestartet hat. Ziel sei es, so viele deutsche Staatsangehörige wie möglich aus Khartum auszufliegen. Bundeswehr und Auswärtiges Amt hätten Voraussetzungen geschaffen, um mehr als 300 auf einer Krisenliste registrierte Deutsche auszufliegen. Im Rahmen der Möglichkeiten würden auch europäische und andere Staatsangehörige mitgenommen werden.

An dem Einsatz sind insgesamt mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr beteiligt. Er wurde seit Tagen vorbereitet.

Kämpfe zwischen mächtigen Militärs

Drei Bundeswehrmaschinen waren aus dem jordanischen Al-Asrak Richtung Sudan gestartet. Das erste Flugzeug landete gegen 15.50 Uhr nahe Khartum, das zweite kurze Zeit später, wie die Bundeswehr mitteilte. Die Evakuierten werden nach Jordanien ausgeflogen und kehren von dort nach Deutschland zurück. "Die Weiterreise der evakuierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger anderer Nationen wird mit den betreffenden Staaten abgestimmt", teilte die Bundeswehr mit.

Im Sudan kämpfen seit gut einer Woche die zwei mächtigsten Generäle des Landes und ihre Einheiten um die Macht. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohner seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021. De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Dabei hat es bereits zahlreiche Tote gegeben.

Bild: ARD-aktuell

Mehrere Länder haben Evakuierungen begonnen

In der Hauptstadt Khartum hat sich die Versorgungslage seit dem Beginn der Kämpfe dramatisch entwickelt. Es fehlen Wasser und Lebensmittel, Stromabschaltungen behindern zunehmend die Kommunikation. Zuvor hatten bereits die USA und mehrere europäische Länder begonnen, ihre Staatsangehörigen wegen der zunehmend angespannten Lage aus dem Sudan zu evakuieren.

Außenministerin Annalena Baerbock reiste wegen der Lage im Sudan nicht zu einem Treffen mit ihren EU-Kollegen. Sie werde sich am Montag in Luxemburg von Botschafter Michael Clauß vertreten lassen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt.