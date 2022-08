Somalia Mehrere Tote bei Angriff auf Hotel Stand: 20.08.2022 09:09 Uhr

In der somalischen Hauptstadt Mogadischu haben Angreifer ein Hotel gestürmt. Mehrere Menschen, darunter auch Zivilisten, wurden getötet. Die Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zu der Attacke.

Bei einem mutmaßlich durch Extremisten verübten Angriff auf ein Hotel in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen getötet worden. Zu den Todesopfern sollen auch Zivilisten zählen.

Die genaue Zahl der Todesopfer stand am Samstagmorgen noch nicht fest. Nachrichtenagenturen berichteten von acht bis hin zu mindestens zwölf Toten. Die meisten der Opfer seien Zivilisten, heißt es von der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem wurden laut der Nachrichtenagentur AP mehrere Menschen verletzt. Die meisten Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Attacke in dem Hotel aufgehalten hatten, hätten gerettet werden können, zitierte die Agentur AFP ein Mitglied der am Einsatz beteiligten Sicherheitskräfte.

Einsatz dauert nach wie vor an

Den Berichten nach sollen bewaffnete Angreifer das Hayat Hotel am Freitagabend gestürmt haben. In der Nacht seien immer wieder Explosionen und Gefechte zu hören gewesen. Auch am Samstagmorgen dauerte der Einsatz der Sicherheitskräfte noch an. Einige Angreifer sollen sich noch in dem Gebäude verschanzt haben. Wie viele mutmaßliche Extremisten an dem Angriff insgesamt beteiligt waren und wie viele sich in den Morgenstunden noch in dem Hotel aufhielten, war zunächst unklar.

Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte die Attacke für sich. Die islamistischen Fundamentalisten kämpfen in dem armen Land am Horn von Afrika seit Jahren um die Vorherrschaft und kontrollieren nach wie vor Teile des Landes. Immer wieder bekennt sich die Miliz zu Anschlägen, die in dem Land verübt werden.