Nigeria Entführte Schulkinder sind wieder frei Stand: 24.03.2024 10:42 Uhr

Anfang März waren aus einer Schule in Nigeria fast 300 Kinder entführt worden. Nun wurden sie unverletzt wieder freigelassen, teilte die regionale Regierungsbehörde mit. Wer hinter der Entführung steckt, bleibt offen.

Knapp zweieinhalb Wochen nach der Entführung von fast 300 Kindern aus einer Schule im Nordwesten Nigerias sind die Mädchen und Jungen wieder frei. Das teilte der Gouverneur des Bundesstaats Kaduna, Uba Sani, mit. Nähere Angaben zur Freilassung machte er nicht, auch ließ er offen, ob alle Schülerinnen und Schüler wieder freigekommen sind.

Sani gab lediglich bekannt, dass die freigelassenen Kinder unverletzt seien und die Freilassung das Ergebnis von "Operationen der Sicherheitsbehörden" sei. Er dankte dem nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu und der Armee des Landes.

Überfall von schwerbewaffneter Gruppe

Schwerbewaffnete Angreifer hatten am 7. März eine Grund- und Mittelschule in der Ortschaft Kuriga überfallen. Sie hatten das Gebäude kurz vor Schulbeginn umstellt und anschließend die etwa 700 Schülerinnen, Schüler und Lehrer gezwungen, sich in ein Waldgebiet zu begeben, schilderte ein Lehrer die Entführung im lokalen Fernsehen. Viele Kinder und Lehrer hätten aber fliehen können.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters hatten die Entführer in der vergangenen Woche ein Lösegeld von umgerechnet etwa 635.000 Euro gefordert. Die Regierung hatte sich aber geweigert, Lösegeld zu zahlen.

Auf Entführung folgt oft Lösegeldforderung

Bis jetzt ist nicht geklärt, wer genau hinter der Entführung steht. In Nigeria, vor allem im Nordwesten und in zentralen Regionen des Landes, werden immer wieder Menschen verschleppt - meist von kriminelle Banden oder islamistischen Terrorgruppen. Oft sind die Opfer Frauen und Kinder. Häufig fordern die Entführer Lösegeld. Terrormilizen nutzen Entführungen auch als Mittel, um politische Forderungen zu stellen oder Frauen und Mädchen für eine Zwangsheirat zu verschleppen.

Nach Angaben der Wirtschafts- und Sicherheitsberatungsfirma SB Morgen wurden allein zwischen Juli 2022 und Juni 2023 in ganz Nigeria mehr als 3.600 Menschen bei etwa 580 Entführungsvorfällen verschleppt.

So war es laut der Vereinten Nationen bereits Ende Februar im Bundesstaat Borno zu einer Massenentführung von mindestens 200 Menschen gekommen. Weltweites Aufsehen hatte auch die Entführung von mehr als 200 Schulmädchen aus Chibok im selben Bundesstaat im Jahr 2014 gesorgt. Die Kinder waren von Mitgliedern der islamistische Miliz Boko Haram entführt worden, einige von ihnen werden bis heute vermisst.