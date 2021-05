Nach erneutem Putsch Malis Regierungsspitze zurückgetreten

In Mali sind der von Soldaten festgenommene Präsident und Regierungschef zurückgetreten. Sie sollen nun bald freigelassen werden. Der UN-Sicherheitsrat hat die Absetzung der Regierungsspitze verurteilt.

Nach dem neuerlichen Umsturz in Mali hat der UN-Sicherheitsrat die Absetzung und Festnahme von Übergangspräsident Bad Ndaw und Regierungschef Moctar Ouane scharf verurteilt. In einer einstimmigen Erklärung verlangte das höchste UN-Gremium die "sichere, sofortige und bedingungslose Freilassung" der festgenommenen Politiker.

Der Sicherheitsrat forderte zudem alle malischen Soldaten auf, unverzüglich in ihre Kasernen zurückzukehren. Der Sicherheitsrat beriet aber nicht über Strafmaßnahmen gegen Mali und bezeichnete die Vorgänge auch nicht offiziell als Putsch.

Zweiter Staatsstreich innerhalb von neun Monaten

In Mali hatte es erst vor neun Monaten einen Militärputsch gegeben - nun vollzieht sich in dem westafrikanischen Krisenstaat offenbar ein zweiter Staatsstreich: Ndaw und Ouane waren am Montag festgenommen und in einem nahe der malischen Hauptstadt Bamako gelegenen Militärlager inhaftiert worden, nachdem sie die Regierung umgebildet hatten.

Am Mittwoch traten sie nach Angaben eines Vertrauten des einflussreichen malischen Armeeobersts Assimi Goïta zurück. Sie sollen nun demnächst freikommen, hieß es. Goïta war Anführer der Putschisten, die im August 2020 den gewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta nach lange andauernden Protesten gestürzt hatten. Die Übergangsregierung wurde dann im September eingesetzt und sollte die Rückkehr zu einer Form der zivilen Herrschaft sicherstellen. Goïta warf den Umstürzlern nun vor, ihn bei der Regierungsumbildung übergangen zu haben.

Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von starker Instabilität geprägt. Die meist dschihadistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Neben der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ist auch Deutschland mit der Bundeswehr im Rahmen von Missionen der EU und der UNO in Mali im Einsatz, um zur Stabilisierung des Landes beizutragen.