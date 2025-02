50 tote Migranten Massengräber in Libyen entdeckt Stand: 10.02.2025 09:14 Uhr

Im Süden Libyens sind zwei Massengräber entdeckt worden. Bei den etwa 50 Toten handelt es sich um Geflüchtete. Libyen ist ein Transitland für Menschen, die nach Europa fliehen.

In der Wüste im südlichen Libyen haben Ermittler Massengräber entdeckt. Nördlich der Stadt Kufra, wo die Menschen verscharrt wurden, seien Dutzende Migranten interniert gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Behörde. Sicherheitskräfte hätten 76 Migranten aus dem Lager befreit. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Sie stünden unter dem Verdacht, Migranten interniert und gefoltert zu haben. Für die drei Verdächtigen wurde bis zum Abschluss der Ermittlungen Untersuchungshaft angeordnet.

Bereits am Freitag hatten die Ermittler ein Massengrab mit 19 Toten auf einem Bauernhof in Kufra entdeckt. Die Behörden veröffentlichten auf ihrer Facebook-Seite Bilder, die zeigten, wie Polizisten und Mediziner im Sand graben und die in Decken eingewickelten toten Menschen bergen. Die Hilfsorganisation al-Abrin, die Migranten in Ost- und Südlibyen unterstützt, teilte mit, einige der Opfer seien offenbar erschossen und dann in dem Massengrab verscharrt wurden.

Berichte über schwerste Menschenrechtsverletzungen

Kufra liegt im Südosten Libyens in Wüstengebiet und nicht weit von der ägyptischen sowie von der sudanesischen Grenze. Die Sicherheitslage in Libyen in Nordafrika ist nach Jahren des Bürgerkriegs weiterhin verheerend. Bewaffnete Gruppen, die teils mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten, betreiben kriminelle Netzwerke für Menschenhandel, in denen Migranten, Geflüchtete und Asylbewerber systematisch ausgebeutet werden.

Immer wieder gibt es Berichte über schwerste Menschenrechtsverletzungen, darunter Tötungen, gewaltsame Rekrutierung, Zwangsarbeit und Menschenhandel zu sexuellen Zwecken. Libyen ist das wichtigste Transitland für Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten, die versuchen, nach Europa zu gelangen.