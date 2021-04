Großfeuer in Kapstadt Brände am Tafelberg unter Kontrolle

Die Brände am Tafelberg in Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt sind zwar unter Kontrolle, doch die Schäden sind massiv: Mehrere historisch wertvolle Gebäude und Bücher sind von den Flammen zerstört worden.

Feuerwehrleute in Kapstadt haben die seit Sonntag wütenden Buschbrände am Tafelberg unter Kontrolle gebracht. Das Gebiet werde derzeit beobachtet, um ein Wiederaufflammen bei windigen und trockenen Bedingungen zu verhindern, erklärten die städtischen Behörden.

Das Feuer war an den Hängen des Tafelbergs ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Inmitten der Corona-Pandemie musste deshalb eines der größten Hospitäler des Landes in Johannesburg evakuiert und für sieben Tage gesperrt werden. Möglicherweise könnten die strukturellen Schäden an den Stützpfeilern sogar eine längere Schließung des Charlotte-Maxeke-Hospitals nötig machen.

3500 historische Sammlungen zerstört

Auch das Universitätsgelände war von den Bränden betroffen - rund 4000 Studenten mussten ihre Unterkünfte fluchtartig verlassen. Die Bibliothek wurde stark beschädigt. Die Leiterin der Universität, Professorin Mamokgethi Phakeng, sprach in einem TV-Interview von mehr als 3500 wertvollen historischen Sammlungen, die unwiederbringlich zerstört seien. Nur einige seien digitalisiert gewesen. "Wir sind am Boden zerstört - wir haben enorm viel verloren", sagte sie. Einige wenige Bestände seien aber gerettet worden. Allein den Schaden am historischen Büchereigebäude schätzte sie auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Aus aller Welt träfen nun Hilfsangebote ein, sagte Phakeng.

Darüber hinaus waren einige Wohnviertel am Montag vorsichtshalber geräumt worden, weil die Flammen sich gefährlich näherten. Einzelne Gebäude wurden zerstört. So brannte das Haus von Südafrikas Arbeitsminister Thulas Nxesi komplett nieder, sieben weitere Häuser von Kabinettsmitgliedern in der Nähe des Parlaments mussten evakuiert werden, erklärte die zuständige Ministerin Patricia de Lille dem TV-Sender eNCA.

Mehr als 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz gegen die Flammen, unterstützt wurden sie von Löschhubschraubern. Vier Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt.

Offenbar eine Festnahme

Ein Mann wurde unter dem Verdacht der Brandstiftung festgenommen, wie aus Behördenkreisen verlautete. Es war jedoch nicht klar, ob er tatsächlich für den Brand verantwortlich war, der am frühen Sonntagmorgen ausbrach. Augenzeugen hätten berichtet, sie hätten drei Personen beobachtet, die an den Berghängen Feuer gelegt hätten.

Der Tafelberg und der ihn umgebende Nationalpark stehen unter Naturschutz. In Südafrikas Trockenzeit kommt es häufig zu schlimmen Bränden. Allerdings war es in der von Mitte November bis April gehenden diesjährigen Saison das erste schwere Feuer in der Region.