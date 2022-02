Westafrika Offenbar Putschversuch in Guinea-Bissau Stand: 01.02.2022 22:39 Uhr

In Westafrika hat es offenbar erneut einen Putschversuch gegeben, dieses Mal in Guinea-Bissau. Nach Angaben des Präsidenten Embaló sei die Lage jedoch wieder ruhig, einige Angreifer seien festgenommen worden.

Im westafrikanischen Staat Guinea-Bissau hat es offenbar einen Umsturzversuch gegeben. Augenzeugen berichteten von Schüssen am Regierungspalast in der Hauptstadt Bissau. Präsident Umaro Sissoco Embaló erklärte in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video, viele Sicherheitskräfte seien bei einem "gescheiterten Angriff auf die Demokratie" getötet worden. Einige Angreifer seien festgenommen worden. Andere Äußerungen der Regierung zu dem Angriff und der weiteren Entwicklung des Geschehens gab es zunächst nicht.

Regierungspalast wohl beschädigt

Nach Angaben des Präsidenten ist das Land unter der Kontrolle der Regierung. In der Hauptstadt Bissau herrsche Ruhe. Der staatliche Rundfunksender hatte zuvor berichtet, der Regierungspalast in Bissau sei beschädigt worden, "Eindringlinge" hielten Regierungsbeamte fest. Es wurde vermutet, dass sich Staatspräsident Embaló zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Gebäude aufhielt.

Der frühere Heeresgeneral war zum Sieger der Stichwahl um das Präsidentenamt von Ende 2019 erklärt worden, das Ergebnis wurde von seinem Kontrahenten Domingos Simões Pereira aber angefochten. Embaló nahm mit Unterstützung des Militärs die Bildung einer neuen Regierung auf, obwohl das Oberste Gericht noch nicht über den Einspruch gegen das Wahlergebnis entschieden hatte.

UN-Generalsekretär Guterres "zutiefst besorgt"

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS sprach von einem Putschversuch und erklärte, sie verfolge die Lage "mit großer Sorge". Sie mache das Militär für die körperliche Unversehrtheit von Präsident Embaló und seiner Regierungsmitglieder verantwortlich, twitterte die 15 Mitglieder zählende Organisation.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres hatte sich "zutiefst besorgt über die Nachricht von schweren Kämpfen" geäußert und neben dem sofortigen Ende die Achtung der demokratischen Institutionen des Landes gefordert. Die Soldaten müssten zurück in ihre Kasernen gehen, Staatsstreiche seien "völlig inakzeptabel".

Seit der Unabhängigkeit von Portugal 1974 kam es in Guinea-Bissau vier Mal zum Putsch und zu mehr als einem Dutzend Putschversuchen. Zu den größten Problemen des Landes mit knapp zwei Millionen Einwohnern zählen Korruption und Drogenhandel.

Bereits drei Staatsstreiche in Westafrika

Seit August 2020 kam es bereits zu drei weiteren Staatsstreichen in Westafrika: in Mali, Guinea und Burkina Faso. Dort ergriff jeweils das Militär die Macht. Das Außenministerium der früheren Kolonialmacht Portugal twitterte, der Angriff auf den Regierungspalast werde scharf verurteilt. Die verfassungsmäßige Ordnung müsse von allen respektiert werden.

Am Mittwoch beginnt in Addis Abeba ein Gipfeltreffen der Afrikanischen Union, auch dort dürften die Staats- und Regierungschefs nach Antworten auf die zahlreichen Putsche und Putschversuche in jüngerer Zeit in Afrika suchen.